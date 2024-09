Le Jura bernois dévoile ses beautés dans une exposition dédiée au patrimoine bâti

Le photographe romand François Vermot a sillonné le Jura bernois durant une année pour immortaliser la richesse et la diversité du patrimoine bâti de la région. Ses clichés sont au cœur de l'exposition "Patrimoine? L'éloquence des murs", à découvrir à Tramelan jusqu'au 20 septembre.

Dans l'exposition "Patrimoine? L'éloquence des murs", le Jura bernois révèle ses beautés cachées. Des beautés discrètes mises en valeur par le travail tout en nuances et subtilités du photographe romand François Vermot, mandaté par l'association Patrimoine Grand Chasseral. Sa mission: parcourir, observer et documenter son ressenti de la région, à la manière d'une chasse au trésor, avec le patrimoine bâti comme fil rouge.

Photographe autodidacte né en 1987 à Neuchâtel et passionné d'architecture et d'urbanisme, François Vermot a sillonné la région durant une année, par tous les temps, de jour comme de nuit. "C'est une région pour laquelle il faut creuser un petit peu et où la beauté n'est pas ostentatoire. Elle ne saute pas aux yeux tout de suite", souligne l'artiste dans le 19h30 du 4 septembre. Après avoir longuement parcouru et observé le Jura bernois, le photographe l'immortalise sous toutes ses facettes.

Surprendre et dérouter

Usines, maisons bourgeoises, écoles, églises ou encore immeubles ouvriers, aucun bâtiment n'échappe à la pellicule de François Vermot. "Dans ce projet, il y avait la réalité du lieu, et ensuite ce que l'on a envie de créer comme photographie, qui n'est pas juste une capture du réel, mais qui va un peu au-delà."

Les clichés racontent la vie quotidienne de la région, mais laissent aussi une place à l'imaginaire. "Je savais que je m'adressais plutôt à un public de la région. Alors l'idée est de surprendre un peu les gens et éventuellement de les dérouter", conclut le photographe.

Sujet TV: Fabienne Pambianco Carella

Adaptation web: Lara Donnet