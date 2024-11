Le grand photographe japonais Daidō Moriyama est exposé à Lausanne

Le Musée Photo Elysée de Lausanne consacre jusqu'au 23 février 2025 une rétrospective à Daidō Moriyama, l'un des plus grands photographes japonais et inventeur d'une nouvelle grammaire de l'image. Son oeuvre témoigne de l'évolution des moeurs dès l'après-guerre.

Pionnier de la photographie de rue connu pour ses clichés en noir et blanc fortement contrastés, Daido Moriyama déambule depuis plus de soixante ans dans les rues de Tokyo afin d'immortaliser par l'image ces endroits où se mélangent toutes les strates de la population.

L'artiste, qui est né à Osaka en 1938, a suivi l'évolution de la société japonaise, montrant en particulier le choc entre la tradition nippone et l'occidentalisation accélérée du pays durant l'occupation militaire américaine qui a suivi la Seconde Guerre mondiale.

Pendant ces décennies de changements imposés, Moriyama envisage la photographie comme une langue démocratique promue par les médias de masse. Il travaille pour des magazines et des publications à grand tirage et s'inspire d'artistes américains tels que William Klein ou Andy Warhol.

Fan de Jack Kerouac, il part aussi sur la route, toujours son appareil photo en bandoulière, et visite New York, Paris ou encore Londres. Avec toujours cette volonté de documenter la société de consommation contemporaine.

>> Voir le sujet du 19h30 consacré à l'exposition présentée à Photo Elysée : Au musée de l'Elysée de Lausanne, l'exposition du Japonais Daidō Moriyama, témoigne de l'évolution des mœurs dès l'après-guerre / 19h30 / 2 min. / samedi à 19:30

Un regard sur la ville et les médias

"Il a inventé une nouvelle vision, une nouvelle façon d'expérimenter le monde. Ses images sont très sombres, très granuleuses, très floues, avec des reflets. Elles ont une ligne d'horizon parfois inclinée, qui exprime ce sentiment ambigu d'être dans une société envahie par l'occupation américaine après la guerre, le consumérisme, le capitalisme, la pop music, la pop culture", souligne dans le 19h30 du 16 novembre Thyago Nogueira, commissaire de l'exposition et responsable du département de la photographie contemporaine de l’Instituto Moreira Salles de Sao Paulo (Brésil) qui a produit cette rétrospective présentée en Suisse après Berlin et Londres.

Modifiant de manière décisive la perception de la photographie, Daidō Moriyama a créé une nouvelle grammaire de l'image. Il l'a désacralisée et a inspiré les nouvelles générations.

Une vue de la rétrospective consacrée à Daido Moriyama. [Photo Elysée-Plateformec10 - Khashayar Javanmardi]

Outre les images en noir et blanc denses et contrastées de l'artiste japonais, la rétrospective présentée à Photo Elysée comporte une sélection de photographies en couleurs rarement exposées, puisées dans les archives que Daidō Moriyama conserve à Tokyo. Certaines étaient destinées à des essais personnels, d'autres ont été publiées dans des magazines comme Camera Mainichi, Asahi Camera et Asahi Journal dans les années 1970 et 1980.

Sujet TV: Chloé Steulet

Adaptation web: ld