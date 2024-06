Lausanne Jardins métamorphose pour l'été les rives de la ville

Jusqu’au 15 octobre, la manifestation Lausanne Jardins transforme les rives de la ville en aménageant des jardins éphémères. Au programme, une quarantaine d'installations poétiques, didactiques ou ironiques pour interroger notre rapport à l'eau en milieu urbain.

Coorganisée par la Municipalité de Lausanne et l’Association Jardin Urbain (AJU), la 7e édition de Lausanne Jardins propose aux visiteurs et visiteuses un laboratoire urbain grandeur nature jusqu’au 15 octobre, via une quarantaine de jardins et installations.

Répartis sur un parcours de six kilomètres le long des rives du lac Léman, entre les arrêts du M1 Chamberonne et l’embouchure de la Vuachère, une quarantaine de jardins questionnent notre rapport à l'eau en pleine ville. Îles, labyrinthes, bains ou sanctuaires à oiseaux sont ouverts à toutes et tous, gratuitement. Les installations ont notamment été réalisées dans le cadre d’un concours international, de travaux des Hautes Écoles vaudoises et genevoises, ainsi que des services de la Ville.

Définir la ville de demain

Monique Keller, commissaire de l’exposition, explique dans le 12h45 du 16 juin l’un des enjeux de l’édition de cette année: "Cette problématique de l’eau devient compliquée car au fil des années, nous avons parfois trop d'eau, parfois pas assez. Le jardin est un terrain d'expérimentation où nous essayons de montrer aux autorités publiques comment construire la ville de demain." Les divers projets se lancent un défi: changer notre perception de l'eau et transformer notre rapport à cette ressource.

Le Jardin Nautique, dans le cadre de Lausanne Jardins 2024. Par Margot Bluteau, Nicolas Delucinge, Thibault Gazel, Vanessa Giroux et Sébastien Labbé. [Lausanne Jardins]

Parmi les installations, un Jardin Nautique délimité par des flotteurs accueillant des végétaux. Thibault Gazel, architecte paysagiste et membre de l'équipe à l'origine du projet, explique sa vision: "L'idée est de reprendre la logique de la piscine de Bellerive qui est juste à côté et de requestionner la présence d'une piscine au bord du lac, alors qu'on a une grande étendue d’eau à disposition."

Sujet radio: Geneviève Dantan

Adaptation web: Myriam Semaani