La Nuit des musées de Genève propose une dictée écrite et lue par Thomas Wiesel

Pour sa dixième édition, la Nuit des musées de Genève rallie 27 institutions culturelles et scientifiques et propose plus de 130 activités sur le thème de la matière ce samedi 25 mai de 17h à minuit. Parmi elles, une dictée décalée lue par l'humoriste Thomas Wiesel à la Bibliothèque de Genève.

Dans une ambiance bon enfant, la Nuit des musées propose une manière différente de découvrir les savoirs, les œuvres et les lieux d'exposition ou de visite. La manifestation, qui célèbre cette année sa dixième édition, investit le territoire genevois le 25 mai 2024 pour une nuit d'expériences muséales insolites spécialement conçues pour l'occasion. La cuvée 2024 de l'événement promet aux visiteurs et visiteuses une plongée au cœur de la matière. Matière à penser, à toucher, table des matières, mais aussi bois, marbre ou verre, ou encore matière grise, comme celle qu'il faudra faire travailler pour venir à bout de la dictée préparée par Thomas Wiesel. Pour "tester vôtre conaissance" du français La lecture se tiendra à 20h et 22h à la salle de lecture de la Bibliothèque de Genève au coeur du Parc des Bastions et se veut décalée, comme le précise le texte de présentation de l'événement sur le site de la Nuit des musées: "L'umoriste Thomas Wiesel débarque en prof' pour tester vôtre conaissance de la langue française! Essayez sa dictée, un texte de sa création, et tenté un sans-faute. Il va faloir réster concentré-e et ne pas céder au rires..." Pour l'humoriste vaudois, il s'agit d'une première. "J'aime bien ne pas tout le temps faire la même chose, cela me permet de sortir de ma routine, confie Thomas Wiesel dans l'émission Vertigo du 23 mai. Le texte est prêt, mais ils doivent encore corriger mes fautes, ajoute-t-il en riant. Je l'ai envoyé à la Bibliothèque de Genève qui a mis ses experts sur le coup pour vérifier mes participes passés". On m'a demandé que le texte de la dictée parle de Genève. Forcément, en tant que Lausannois, j'ai été un peu mesquin. Thomas Wiesel, humoriste Texte dans l'air du temps Quels seront les thèmes abordés par la dictée? "On m'a demandé qu'elle parle de Genève. Forcément, en tant que Lausannois, j'ai été un peu mesquin, admet Thomas Wiesel. Il y aura quelques références à l'actualité, quelques pieds de nez. Le but est que les gens aient un demi-rictus en essayant d'écrire, ce n'est pas un texte forcément hilarant. Il vise à induire un peu en erreur au niveau orthographique". A noter enfin que le même lieu accueillera à 18h une autre dictée, dessinée cette fois, proposée par la conteuse Deirdre Foster et l’illustratrice Joëlle Gagliardini. Destinée à tout public dès 5 ans, elle est accessible sans inscription. Sujet radio: Layla Schlonsky Adaptation web: mh