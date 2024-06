La guerrière Senua affronte démons extérieurs et noirceur intérieure

La guerrière Senua est de retour dans un voyage brutal au coeur de l'Islande viking. Non contente d'affronter les ténèbres du monde, elle doit aussi faire face à ses propres psychoses. Ce deuxième volet du jeu vidéo, "Senua's Saga: Hellblade II", constitue une claque visuelle et sonore.

On avait fait sa connaissance en Ecosse, lors d'une traversée du royaume des morts pour tenter de retrouver son amant disparu. Sept ans plus tard, la voilà de retour dans un deuxième volet tout aussi viscéral. Dans "Senua's Saga: Hellblade II", la guerrière picte Senua part à la chasse aux géants, tout en affrontant ses propres démons intérieurs.

Un bijou visuel

Pour le spécialiste gaming de la RTS Stéphane Laurenceau, "Senua's Saga: Hellblade II" se rapproche du film tant le résultat est esthétique. "Que ce soit pour les personnages ou les décors, on est sur du photoréalisme", détaille-t-il dans l'émission Super Flux du 31 mai 2024.

Et j'ajouter: "Dans ce jeu vidéo, la nature sauvage de bord de mer est ultra détaillée, tout comme les scènes de combat. Cela donne au final, un long plan-séquence de six heures, véritable bijou visuel".

A écouter au casque

Pour représenter au mieux les hallucinations auditives de Senua, le studio britannique Ninja Theory a utilisé le son binaural. Pour vivre les mêmes sensations que la guerrière, l'utilisation d'un casque audio est fortement recommandée.

Yannick Rochat, co-fondateur du Gamelab UNIL-EPFL, l'a lui-même expérimenté: "Les voix nous parviennent de tous les côtés et, au début du jeu, j'avais le réflexe de me retourner pour voir la voix derrière moi", confie-t-il au 12h45 du 12 juin.

A ne pas mettre dans toutes les mains

Outre son côté immersif et sa narration très forte, "Senua's Saga: Hellblade II" est un jeu d'exploration avec des affrontements rares, mais sanglants. Certains dialogues et passages peuvent parfois sembler longs.

Pour la journaliste E-sports Amandine Marguerat, "ce jeu vidéo s'apparente davantage à un film interactif. On est là pour vivre l'expérience de la psychose et il faut dire que c'est très bien documenté, car les développeurs se sont basés sur des témoignages de psychothérapeutes et de personnes schizophrènes". Etant donné la thématique et les combats cruels inspirés des légendes celtiques, ce jeu vidéo est destiné à un public averti.

