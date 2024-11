La banane scotchée de l'artiste italien Maurizio Cattelan, la plus chère du monde?

La banane scotchée de l'artiste italien Maurizio Cattelan sera vendue aux enchères chez Sotheby's, à New York, le 20 novembre 2024. Cette œuvre polémique, nommée "Comedian", soit une banane scotchée sur un mur blanc, avait été achetée par un collectionneur français 120'000 dollars en 2019.

"Comedian" est une banane scotchée à un mur que l'artiste Maurizio Cattelan a offerte à l'exposition Art Basel, à Miami Beach, en 2019. L'Italien avait en effet l'habitude de scotcher une banane au mur de son hôtel lors de ses passages à Miami afin de trouver l'inspiration pour ses prochaines œuvres.

Puis la banane scotchée avait été acquise en 2019 par un collectionneur français, faisant instantanément de lui la risée d'une bonne partie du monde. Ne riez plus: la banane est estimée aujourd'hui entre un million et un million et demi de dollars.

Les plus malins se posent déjà cette question: une banane de 2019 à ce prix, ne serait-elle pas devenue compost entre-temps? La réponse est oui. La banane est changée tous les six jours. Car ce n'est pas la banane scotchée que l'on achète, mais l'idée de scotcher une banane sur un mur.

Une oeuvre deux fois dévorée

Accrochez-vous, ce n’est pas terminé. La première banane a été mangée peu après sa présentation à Miami par un autre artiste, pour ce qui a été appelé une performance. Puis la banane a été mangée une deuxième fois en Corée par un jeune homme qui s’est justifié, comme le rapporte Beaux Arts Magazine, en déclarant: "N’est-elle pas scotchée là pour être mangée?" Avant d’ajouter qu’il considérait le travail de Cattelan comme une rébellion contre l’autorité, et qu’en ce sens, son geste devait être interprété comme une "autre rébellion contre la rébellion".

Cerise sur le gâteau, Maurizio Cattelan a été blanchi des accusations de plagiat par un artiste américain qui avait, déjà, scotché une banane et une orange contre un mur. Alors que le public n'en croit pas ses yeux, quelques critiques d'art comme Sebastian Smee du Washington Post n'hésitent pas à parler de "fraude géante", avant de bien vite se rétracter.

Selon Emmanuel Perrotin, le galeriste de Cattelan, "son travail nous force à nous interroger sur la valeur qui est accordée aux biens matériels". Au cours du jour, la banane est à 2,80 francs le kilo. Remercions Maurizio Cattelan de nous offrir la possibilité de reproduire à peu de frais une œuvre hors de prix.

Pierre Philippe Cadert/mh