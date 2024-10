L'inestimable Bible de Moutier-Grandval sera de retour dans le Jura en 2025

Manuscrit sur parchemin réalisé au IXe siècle, la Bible de Moutier-Grandval fera son retour dans le canton du Jura l'an prochain. Le Musée jurassien d’art et d’histoire (MJAH) de Delémont exposera du 8 mars au 8 juin 2025 cette pièce inestimable conservée à la British Library de Londres.

Réalisée à l’abbaye de Saint-Martin de Tours vers 830, puis offerte à l’abbaye de Moutier-Grandval, la Bible de Moutier-Grandval est l'une des plus anciennes bibles illustrées au monde à avoir été conservée intégralement. Conservée dans les collections de la British Library de Londres, de grand format et très fragile, elle n'est déplacée qu'exceptionnellement. Son retour, même temporaire, dans le Jura, est donc un événement, 44 ans après sa dernière apparition dans le canton, en 1981. Des conditions de conservation et de sécurité exceptionnelles doivent être mises en place par le petit musée.

Orné d’enluminures, ce chef-d’oeuvre du Moyen Âge a été transcrit par une vingtaine de moines copistes qui ont reproduit les rondeurs et les douceurs des minuscules carolines créées sous l’impulsion de Charlemagne, puis diffusées dans tout son empire, relève lundi le Musée jurassien en annonçant la venue de cette pièce.

>> A écouter, une émission sur l'histoire rocambolesque de la Bible de Moutier-Grandval (archives RTS, 2012) : Bernard Litzler La Bible de Moutier-Grandval (4/5) / A vue d'esprit / 29 min. / le 6 décembre 2012

Faire rayonner son importance historique

En plus d’être un défi logistique de grande envergure, la venue dans le Jura de ce document unique sera l’occasion de faire rayonner son importance historique et culturelle bien au-delà des frontières régionales, souligne l'institution jurassienne. La Bible sera exposée dans le cadre d’une exposition d’envergure annoncée du 8 mars au 8 juin.

Il aura fallu dix ans pour que la British Library accède enfin au souhait des Jurassiens de revoir "leur" Bible. La première demande de prêt a en effet été adressée en 2015 par l’Office cantonal de la culture. Cette exposition offrira au public une occasion de l'admirer avec d'autres manuscrits carolingiens prêtés par des institutions suisses.

ats/ms