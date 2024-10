L'ancienne chancellerie de Sion accueille deux expositions du Musée d'art du Valais

L'art contemporain s'invite dans l'ancienne chancellerie de Sion avec une double exposition du Musée d'art du Valais. L'édifice, fraîchement rénové, expose les œuvres de Raphael Stucky, lauréat du prix Manor Valais, et du duo Sabina Lang et Daniel Baumann jusqu'en mars 2025.

Les artistes Sabina Lang et Daniel Baumann présentent des installations qui jouent avec l'architecture du lieu, la lumière naturelle et son passé carcéral, l'espace et les perspectives. Avec des installations aux formes, aux matériaux et aux couleurs modernes, ils redéfinissent dans leur exposition "Lang/Baumann" les volumes et modifient notre perception de l'espace.

Si les œuvres modifient notre perception du lieu, elles s'y intègrent parfaitement, profitant des éléments architecturaux du bâtiment de plus de deux siècles de l'ancienne chancellerie de Sion. A l'image de l'installation "The Beautiful Tube", un long boyau qui est imbriqué dans une fenêtre. En y entrant, le visiteur se retrouve plié en deux, dans un espace confiné, rappelant les cellules d'autrefois. A l'extrémité de ce couloir, un nouveau point de vue s'offre au public sur une plateforme surélevée, sorte de balcon ouvert sur le monde extérieur.

"Beautiful Tube" de Sabina Lang et Daniel Baumann [Musées cantonaux du Valais, Sion - Olivier Lovey]

Une exposition à voir et à écouter

Le sous-sol accueille le travail de Raphael Stucky, lauréat du prix Manor Valais 2024, sous l'intitulé "Troposonic". Ses sculptures en céramique représentent des valises immobiles et pourtant penchées en suspension, comme tirées par des êtres invisibles. Chaque valise a une forme particulière, rappelant pour l'une un cercueil, pour l'autre un instrument ou encore des haut-parleurs.

Des petits objets immobiles, mais qui ont le pouvoir de nous orienter dans l'exposition et de nous questionner sur leur destination. Une destination qui plonge l'œuvre dans un champ politique. Ces valises sont-elles celles de vacanciers, d'exilés ou de migrants?Laurence Schmidlin, directrice du Musée d'art du Valais et commissaire de cette exposition, explique dans l'émission Vertigo du 24 septembre que Raphael Stucky "s'inscrit là dans un champ plus politique avec la question de la migration. (…) Mais quand on n'a plus qu'une seule valise, voire rien du tout, qu'est-ce qu'on emporte?".

Vue de l’exposition Raphael Stucky. Troposonic à l’Ancienne Chancellerie de Sion [Musées cantonaux du Valais - Olivier Lovey]

"Troposonic" exploite encore l'acoustique des lieux. L'œuvre "Cage to Cage" questionne la surconsommation humaine, affichant un film de moineaux prenant d'assaut des caisses alimentaires de la grande distribution. La bande-son, composée par l'artiste, amplifie les sons nerveux et frénétiques des volatiles.

Cette double exposition marque la fin de la rénovation de l'ancienne chancellerie et s'inscrit dans le cadre du projet du Pôle muséal et culturel des Collines de Sion qui pourrait voir le jour à l'horizon 2030.

Sujet radio: Layla Shlonsky

Adaptation web: Sébastien Foggiato