Des fantômes de papier hantent le Château de Nyon le temps d'une exposition

L'exposition "Fantômes de papier" est une immersion dans un monde d'illusions et de trompe-l'oeil. Elle met en scène les oeuvres de l'artiste belge Isabelle de Borchgrave qui crée des costumes du XVIIIe siècle non pas en tissu, mais en peinture et en papier. A voir jusqu'au 1er décembre au Château de Nyon.

Au Château de Nyon, les visiteurs sont invités à déambuler parmi des fantômes. Des spectres à taille humaine, d'acier et de papier, sont mis en scène dans des postures du quotidien. La particularité de ces personnages est qu'ils sont réalisés en papier et en peinture par l'artiste belge Isabelle de Borchgrave.

"Fantômes de papier", exposition au château de Nyon, 2024 [KEYSTONE - SALVATORE DI NOLFI]

L’exposition a été conçue en 2012 pour commémorer les 300 ans de la naissance de Frédéric II, roi de Prusse. Le Neues Palais de Postdam avait alors demandé à Isabelle de Borchgrave de réaliser des oeuvres en papier illustrant "Le singe de la mode", une pièce de théâtre écrite par Frédéric II et jouée en 1741.

Vincent Lieber, à la tête du Musée du Château de Nyon, raconte dans l'émission Vertigo du 27 août avoir découvert ces oeuvres un peu par hasard. "Ces figures ont été prêtées deux fois en Suisse allemande (...). J'ai les ai vues et je les ai trouvées extraordinaires. Et je me suis dit que ça fonctionnerait très bien à Nyon".

Des étoffes de papier

L'artiste Isabelle de Borchgrave affectionne particulièrement le papier. "Ce que je trouve magnifique, c'est que c'est un matériel pauvre. Et dès qu'on le touche, dès qu'on le froisse, dès qu'on le plisse, dès qu'on le peint, on découvre toutes les difficultés, les subtilités et les cadeaux qu'il vous donne. Et j'ai la folie du papier en moi. Voilà."

Une folie qui se retrouve dans ses créations. L'artiste peint ainsi sur du papier blanc des fleurs, de la broderie, des motifs, des indiennes, des dentelles avec un tel savoir-faire que l'on dirait un vrai tissu du XVIIIe siècle. Ces costumes, portés par des armatures métalliques sans visage, semblent être des spectres venus hanter les pierres vaudoises.

Sujet radio: Layla Shlonsky

Adaptation web: Sébastien Foggiato