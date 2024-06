Cinq belles expositions à découvrir en Suisse cet été

A Bôle, à deux pas de la gare, rendez-vous au milieu des arbres pour découvrir ce musée d’été intérieur et extérieur, avec un parc à sculptures et une charmante maison pleine de surprises qui saura éveiller la curiosité et l'émerveillement des visiteurs et visiteuses.

L’artiste jurassien Augustin Rebetez et son équipe y ont créé une œuvre d’art totale pleine de folie, de douceur et d’inventivité.

>> A écouter, l'interview d'Augustin Rebetez à propos de La Maison Totale : Augustin Rebetez Cʹest une maison totale / Vertigo / 5 min. / le 20 juin 2024

La Maison Totale, Bôle (NE), les samedis et dimanches, jusqu'au 21 septembre 2024.