Bad RagARTz, la plus grande exposition de sculptures en plein air d’Europe

Tous les trois ans, Bad Ragaz accueille la plus grande exposition de sculptures en plein air d'Europe. Des œuvres d'artistes du monde entier décorent la localité saint-galloise et sont accessibles gratuitement et librement jusqu'au 30 octobre.

La 9e Triennale de la sculpture Bad RagARTz s'intitule "Présence" et propose une expérience artistique unique dans l'ici et le maintenant. Dispersées partout dans la commune pour être vues du plus grand nombre, les statues et autres sculptures ont un but: interpeller les passantes et passants pour qu'ils deviennent visiteuses et visiteurs.

A Bad RagARTz, on ne touche pas qu'avec les yeux. Petits et grands sont invités à entrer en contact avec les œuvres et ainsi à mieux se les approprier. Les sculptures se veulent ludiques et encouragent les interactions. Un échange entre les visiteurs et les créations artistiques qui permet de profiter de l'instant présent, thème au coeur de l'exposition.

Rendre l'art plus accessible

La première édition de Bad RagARTz a vu le jour il y a 24 ans. L'objectif pour Rolf Hohmeister, cofondateur la Triennale, était de rendre l'art plus accessible. "Je pense que trop de gens ont oublié comment sentir, comment entendre et voir. Et nous voulons que les gens retrouvent un lien avec l'art et la culture. Et pour moi, pour nous, la sculpture est un moyen de revenir à la culture", précise-t-il dans le 19h30 du 14 mai.

En tout, pour cette édition 2024, 450 sculptures sont exposées, permettant à chacune et chacun de prendre son temps et ainsi de prolonger le moment présent.

