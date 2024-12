Avec "Artisanes", la Fondation Michalski met en lumière le travail manuel au féminin

A la Fondation Michalski de Montricher (VD) jusqu'au 5 janvier 2025, dix-neuf artisanes romandes sont mises à l'honneur dans le cadre d'une exposition simplement intitulée "Artisanes". Un forgeronne, une luthière ou une céramiste s'y dévoilent avec un objet de leur main.

L'exposition "Artisanes" est un projet né d'une rencontre, celle du photographe Vincent Guignet et de l'écrivain Blaise Hofmann avec la forgeronne Bertille Laguet. La visite de l'atelier de cette artisane est le point de départ vers toutes les autres, luthière, courtepointière, souffleuse de verre, céramiste, factrice d'orgue ou encore sellière et même tatoueuse. Toutes ces femmes dont les noms de métiers laissent entendre les mains qui travaillent, créent ou réparent ont accepté de se faire tirer le portrait pour un livre d'abord, paru aux éditions Noir sur Blanc, puis pour cette exposition de photographies inédites pour laquelle chacune a amené un peu d'elle en présentant un choix d'objets de sa main.

"Quand on entre dans un atelier, il y a une odeur, il y a une bande-son, il y a des matériaux. Il y a des outils dont on a complètement oublié la fonction et le nom, et puis des gestes surtout. Ce sont ces gestes qui nous ont vraiment touchés. Vincent photographie souvent les mains, et moi je n'avais surtout pas envie de faire des interviews donc elles travaillaient et je posais des questions sur leur pratique pour écrire un texte sur le vif", raconte l'écrivain Blaise Hofmann dans le 19h30 du 28 novembre.

Des femmes résistantes

L'affiche de l'exposition "Artisanes" à la Fondation Michalski. [DR]

"Artisanes" dévoile un monde à part, bien au-delà des clichés et des idées reçues. Dix-neuf artisanes de Suisse romande ont ouvert à Vincent Guignet et à Blaise Hofmann les portes de leurs ateliers ou de leurs chantiers, palpitants de sons, d'odeurs et d'histoires. "L'idée n'était pas de faire des portraits biographiques de ces femmes, de tomber, dans l'image ou dans le texte, sur quelque chose d'un peu cliché, d'un peu nostalgique, d'un peu folklorique. C'est après coup que je me suis aperçu que ces femmes sont des résistantes. Elles résistent à l'IA, à la numérisation, à la virtualisation", indique Blaise Hoffman.

En sortant ces artisanes de la solitude de leur atelier, cette exposition milite pour un savoir-faire très loin du culte de l'immédiateté véhiculé par notre société contemporaine. Avec cette exposition, Blaise Hofmann et Vincent Guignet dévoilent ce geste artisan au féminin, enraciné dans des traditions vivantes, parfois séculaires, inlassablement répété jusqu’à la maîtrise et la réinvention. "Artisanes" constitue une immersion photolittéraire dans la fabrication et le geste, où l'artisanat dessine un espace de liberté et de résistance.

Propos recueillis par Gilles de Diesbach

Adaptation web: ld