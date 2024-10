Au Locle, une exposition met en lumière les conditions carcérales

A l'occasion de la onzième Triennale de l'art imprimé contemporain, le Musée des Beaux-Arts du Locle (MBAL) accueille jusqu'au 13 mars 2025 l'exposition "Pr³: Prison, Protest, Print", avec notamment une installation de la photographe suisse Laurence Rasti explorant les inégalités dans le système carcéral.

Dans le cadre de la Triennale de l'art imprimé contemporain, le Musée des Beaux-Arts du Locle (MBAL) propose une exposition de Laurence Rasti intitulée "A., D., G., L., M., N., T., Z. - Un mur comme horizon". Comptant parmi les rares artistes à avoir eu accès aux prisons neuchâteloises, la photographe suisse présente une installation issue d'une collaboration avec les personnes détenues, qui explore les inégalités dans le système carcéral.

Pour ce travail, Laurence Rasti a capturé le quotidien de détenus du centre de détention La Promenade à La Chaux-de-Fonds (NE). "Je m'intéresse depuis toujours à des questions d'inégalités, de personnes en situation de vulnérabilité et j'ai toujours voulu utiliser ma position d'artiste pour donner une place de parole à des personnes qui n'en ont pas", explique la photographe dans l'émission Forum du 13 octobre.

La prison est justement un lieu opaque difficilement accessible. C'est assez naturellement que je me suis intéressée à ce sujet. Laurence Rasti, photographe

Une photographie de l'exposition de Laurence Rasti. [MBAL - Laurence Rasti / Enquête photographique neuchâteloise 2024]

"Il n'y a pas de riches en prison"

Pour "A., D., G., L., M., N., T., Z. - Un mur comme horizon", l'artiste a choisi de se pencher sur les détenus purgeant une courte peine, qui constitue la majorité des sanctions en Suisse. "75% des détentions durent moins de six mois en Suisse et ciblent une certaine catégorie de personnes", souligne la photographe.

Choquée par la violence du système carcéral, Laurence Rasti a rapidement constaté qu'en prison, seules les personnes vivant dans une certaine précarité sont représentées. "Il n'y a pas de riches en prison, en tout cas parmi les personnes que j'ai rencontrées", indique Laurence Rasti

La plupart des personnes présentes étaient là pour de la 'criminalité de survie' ou parce qu'elles ne pouvaient pas payer leurs amendes, ou pour des questions d'irrégularité de séjour. Du coup, on a des prisons qui punissent les personnes pauvres. Laurence Rasti, photographe

Des détenus co-auteurs du projet

Le travail dans le milieu carcéral s'accompagnant de nombreuses contraintes, le travail de Laurence Rasti a dû s'inscrire dans un cadre institutionnel. C'est l'Association pour la promotion de la photographie dans le canton de Neuchâtel (APPCN) et l'Enquête photographique neuchâteloise (EPN) qui chapeautent ainsi le projet de la photographe et ont permis les accès à la prison.

>> Ecouter l'interview de Laurence Rasti dans l'émission Forum : DR Une exposition de photographie met en lumière les conditions carcérales au Musée des Beaux-Arts du Locle / Forum / 5 min. / le 13 octobre 2024

Après une longue phase de recherches et l'appui d'experts et expertes, Laurence Rasti a ainsi pu interviewer des détenus de La Promenade lors de parloirs pour leur proposer le projet. "L'idée était de proposer aux détenus de faire des images à l'intérieur de la prison pour leur donner la parole et une position de co-auteurs", explique la photographe.

Laurence Rasti a quant à elle fait les clichés à l'extérieur. En résulte une installation immersive interrogeant les fonctions de l'univers carcéral et montrant une vision du quotidien des prisonniers.

Propos recueillis par Valentin Emery

Adaptation web: ld