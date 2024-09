Au Kunstmuseum Luzern, Ugo Rondinone met en lumière ses origines culturelles

Star suisse de l'art contemporain reconnue dans le monde entier, Ugo Rondinone présente au Kunstmuseum Luzern jusqu'au 20 octobre une exposition intitulée "Cry Me a River". Elle est composée d'oeuvres accessibles rendant hommage à la nature et la beauté de la Suisse centrale qu'il affectionne tant.

Ugo Rondinone vit entre New York et Paris. Il vient pourtant de Suisse centrale, de Brunnen dans le canton de Schwytz. Très attaché à son pays et à sa famille, il est l’auteur d’oeuvres caractérisées par la beauté bouleversante du paysage et la puissance de la nature.

"Ugo Rondinone est très proche de ses parents. Il a toujours eu une relation très forte avec la Suisse centrale. On voit dans toute l'exposition son rapport, notamment dans les matériaux choisis, à la nature, la pierre", explique Caroline Glock, chargée de communication du Kunstmuseum Luzern, dans l'émission Vertigo du 29 août.

Une thématique météorologique

Au musée lucernois, l'exposition "Cry Me a River" se veut très accessible, joue sur plusieurs atmosphères autour de thèmes presque météorologiques. Ainsi, le public passe d'une salle zébrée d'éclairs jaunes faits de branches d'arbres coulées en bronze, sortes de racines électriques du ciel, à une autre, emplie de pigeons en bronze aussi expressifs que les figures de Giacometti.

Dans une autre salle, des flocons de papiers tombent du ciel pour simuler la neige, sous des effluves de papier d'Arménie. "L'idée d'Ugo Rondinone n'est vraiment pas de simuler la nature, mais plutôt de stimuler notre imagination et nos souvenirs d'enfance", précise Caroline Glock.

Vendredi 5 juillet: l'œuvre '' figures'', lors de l'avant-première de l'exposition ''Cry Me a River'' de l'artiste suisse Ugo Rondinone au Kunstmuseum Luzern (musée d'art de Lucerne). [KEYSTONE - URS FLUEELER]

Dans "Cry Me a River", tous les sens sont stimulés. Ugo Rondinone se concentre sur la lumière, le son et la forme. Le titre de l'exposition fait référence à une chanson interprétée par de nombreux artistes, d'Ella Fitzgerald à Justin Timberlake. Avec cette "rivière", Ugo Rondinone fait spécifiquement référence à la Reuss, rivière qui coule du lac des Quatre-Cantons devant le Musée d'art de Lucerne.

Propos recueillis par Florence Grivel

Adaptation web: Lara Donnet