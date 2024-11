Accusé de racisme, un album de Spirou a été retiré de la vente par les éditions Dupuis

Les éditions Dupuis ont retiré jeudi de la vente la bande dessinée "Spirou et la gorgone bleue", accusée de racisme notamment sur les réseaux sociaux. Elles ont reconnu "une erreur d'appréciation" et présentent leurs "sincères excuses".

"Nous avons mis en oeuvre le retrait de l'ouvrage de l'ensemble des points de vente", annonce la maison d'édition dans un communiqué sur son site, ainsi que sur le réseau X.

"Depuis quelques jours, les prises de parole se multiplient pour exprimer la colère ressentie devant la représentation des personnes noires et des femmes dans le Spirou vu par Dany et Yann: "La Gorgone bleue" publié en septembre 2023", écrit-elle.

"Nous sommes profondément désolés si cet album a pu choquer et blesser. Cet album s'inscrit dans un style de représentation caricatural hérité d'une autre époque", explique Dupuis.

"Erreur d'appréciation"

Plusieurs personnages noirs sont représentés tels des singes dans cette bande dessinée. "Plus que jamais conscients de notre devoir moral et de l'importance que représente la bande dessinée [...] et plus largement le livre dans l'évolution des sociétés, nous prenons en ce jour la pleine responsabilité de cette erreur d'appréciation", déclare l'éditeur, tenant "à présenter (ses) plus sincères excuses".

Le dessinateur belge Dany, 81 ans, est notamment connu pour ses albums à l'humour érotique comme la série BD "Ça vous intéresse". Il s'est fait connaître en 1968 avec les aventures d'"Olivier Rameau", dont il signe les dessins.

En août 2023, interrogé par Paris Match sur l'ouvrage "La gorgone bleue", il avait indiqué avoir "montré (ses) esquisses et (ses) planches à (son) éditeur", qui les avait "acceptées et validées". Il précisait aussi avoir "redessiné" les femmes noires, "parce qu'on me disait qu'elles avaient de trop grosses lèvres".

ats/vajo