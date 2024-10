A Yverdon, l'exposition "Sunglasses at Night" plonge le CACY dans les années 1980

Le Centre d'art contemporain d'Yverdon-les-Bains (CACY) explore les années 1980 entre glamour et détresse sociale. Au programme de l'exposition "Sunglasses at Night", onze propositions d'artistes, visuelles et sonores, à voir jusqu'au 22 décembre 2024.

Pantalons taille haute, couleurs vives, croissance économique, formes géométriques ou encore synthétiseurs: autant d'images venant en tête lorsque l'on évoque les années 1980. Pourtant, au-delà de cette nostalgie pailletée, la décennie s'avère plus complexe et sombre. C'est ce que tente de montrer l'exposition du Centre d'art contemporain d'Yverdon-les-Bains (CACY), "Sunglasses at Night", dont le titre est inspiré de la chanson de Corey Hart sortie en 1984.

Pour Rolando Bassetti, directeur du CACY, ces contradictions sont encore d'actualité. "La croissance économique des uns provoquait la détresse sociale des autres. Par exemple, en Grande-Bretagne, Margaret Thatcher a relevé l'économie tout en faisant des désastres au niveau social. Ensuite, l'image d'hédonisme héritée des années 1970 se prolonge, mais la tragédie du sida arrive et stoppe de manière brutale cette liberté", explique-t-il dans l’émission Vertigo du 30 septembre.

Trois générations d'artistes suisses au rendez-vous

Pour ouvrir les perspectives sur les années 1980, trois générations d'artistes sont rassemblées. Par exemple, la jeune plasticienne Oriane Emery a puisé dans ses archives familiales qui documentent le massacre des Algériens en 1961 à Paris, juste avant l'indépendance de l'Algérie.

De l'autre côté de la palette générationnelle, l'artiste doyen de l'exposition, le photographe et réalisateur Edo Bertoglio, présente des photographies prises à New York tandis qu'il travaillait pour Andy Warhol. Il y présente une ville glamour et mythique, entre les fêtes remplies de célébrités comme les chanteuses Grace Jones et Debbie Harry ou le chanteur David Bowie, et son projet mettant en scène l'artiste Jean-Michel Basquiat.

Vue de l'exposition "Sunglasses at Night" au CACY d'Yverdon. [CACY - Anne-Laure Lechat]

Une bande sonore taillée sur mesure

Au fil de l'exposition, les visiteurs et visiteuses peuvent écouter une bande-son réalisée par le producteur et DJ romand Mandrax. Cette œuvre sonore mélange des extraits de chansons des années 1980 reconnaissables avec des discours et déclarations prononcés par des figures influentes l'époque.

Le DJ était un jeune adulte dans les années 1980. Lui aussi se souvient des contrastes de la décennie. "C'était la guerre froide et le street art […] Les années 1980 m'ont énormément marqué et je m'en suis rendu compte bien après".

Musicalement, la décennie se démarque par sa diversité stylistique et sa nouveauté, avec l'arrivée des machines, des boîtes à rythmes et de l'électronique qui créent une rupture avec la musique des années 1970 et 1960.

Sujet radio: Florence Grivel

Adaptation web: Myriam Semaani