A Vevey, Line Marquis dévoile une nature plus forte que l'état inquiétant du monde

Line Marquis peint, grave, dessine. Dans l'exposition "Aube" à voir à la Galerie Odile à Vevey jusqu'au 29 juin, l'artiste peint le monde d'ici et d'après dans des couleurs aussi flamboyantes qu'atomiques. Elle y dévoile un état du monde inquiétant, mais une nature plus forte que l'inquiétude.

Dans son exposition "Aube" à découvrir à Vevey, la peintre jurassienne d'origine et lausannoise d'adoption Line Marquis dévoile l'aube d'un monde après la catastrophe naturelle, après le chaos climatique, post-apocalypse. L'aube de l'artiste est de toutes les couleurs, atomiques, hallucinées, vibrantes, comme des aurores boréales.

Dans le monde dépeint par Line Marquis, l'ombre est passée, il ne reste que les décombres, les ruines d'un monde contemporain. Ainsi, sur une toile, des usines désaffectées se voient envahir par une nature luxuriante aux couleurs survitaminées. Dans une autre, un chalet rose dans une prairie se détache dans un ciel jaune. "Je suis une fan de paysages. J'adore les peindre, j'adore les arpenter. Pour moi, c'est un espace de sérénité", souligne Line Marquis dans l'émission Vertigo du 3 juin.

Une artiste engagée

Line Marquis peint des paysages de début du monde, du monde d'après. Un travail engagé pour l'artiste qui se sent, depuis toute jeune, très concernée par l'avenir de la nature. "J'avais été traumatisée, enfant, par une affiche de Pro Natura montrant un enfant tenant ses skis devant une prairie toute verte. Je me disais: 'Mon dieu, mais quand je serai adulte, il n'y aura plus de neige!' et ça me paraissait insurmontable", raconte l'artiste.

Dès 2012, elle intègre la problématique de l'urgence climatique dans son travail artistique. "Cela correspond aussi plus ou moins à la naissance de ma fille. J'ai un peu décalé mon angle de vue. J'ai commencé à faire du dessin plus militant, plus humaniste", indique-t-elle.

Amoureuse des paysages qui jalonnent la Suisse, Line Marquis voit aussi dans ses oeuvres une manière de montrer la chance que l'on a de profiter de cette nature. Et comme la peintre n'est pas l'artiste d'un seul combat, Line Marquis milite aussi pour toutes les minorités et vient de signer deux affiches à Lausanne dans le cadre du Mois d'actions et de visibilité LGBTIQ+.

