A Photo Elysée, éloge de la photographie amateur dans l'exposition "Home & Away"

A Lausanne, Photo Elysée propose jusqu'au 23 février 2025 une installation photographique immersive réalisée à partir de diapositives de la collection de The Anonymous Project, projet fondé et dirigé par le Britannique Lee Shulman. "Home & Away" fait l'éloge de la photographie amateur.

Depuis sept ans, le Britannique Lee Shulman, fondateur et directeur artistique de The Anonymous Project, collectionne, analyse et expose des diapositives d'anonymes. Avec l'exposition immersive "Home & Away", il nous transporte, grâce à une installation photographique, dans les années 1950 à 1960.

"J'ai toujours trouvé que le travail du photographe se fait beaucoup par le choix des images. Parce qu'on prend beaucoup d'images, mais ce sont certaines images que l'on choisit de montrer. (...) Je me suis dit que c'était peut-être mieux, dans ce monde consumériste, de regarder ce que l'on a déjà", explique Lee Shulman dans le 19h30 du 18 septembre.

Les images des autres

Pour ce projet, Lee Shulman, réali­sa­teur multi­primé de films dans la publi­cité et de vidéos musi­cales, mais surtout collectionneur d'art passionné, s'intéresse aux images des autres. Aujourd'hui, la collection de The Anonymous Project compte plus d'un million d'images couleurs datant des années 1940 à 1970. Des diapositives d'abord trouvées sur eBay et désormais envoyées par les anonymes eux-mêmes. Deux cents clichés sont présentés à Photo Elysée dans le cadre de l'exposition "Home & Away", excellent remède à la mélancolie.

Une image de l'exposition "Home & Away" de The Anonymous Project. [Photo Elysée, Lausanne - Khashayar Javanmardi]

"J'ai la chance de pouvoir voir ces images tous les jours. Je n'ai pas besoin de psychologue parce que quand je regarde ces images, cela me rend tellement heureux. (...) On prend en photo ses enfants, son mari, sa famille ou ses amis, pour dire 'je t'aime'", souligne Lee Shulman.

Lui-même est issu d'une famille très réduite, car décimée par la Shoah. "J'ai eu une toute petite famille et donc quand j'ai grandi, j'ai toujours eu conscience que chaque photo de famille était très précieuse. Mais il est plus facile de regarder les photos de famille des autres que de la sienne", conclut en souriant Lee Shulman.

Sujet TV: Julie Evard

Adaptation web: ld