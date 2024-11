A Nyon, une exposition propose une cartographie du Léman à toutes les époques

Représenté comme une petite goutte d’eau au IIe siècle ou accompagné d’un monstre marin, le lac Léman a depuis toujours été cartographié. Jusqu'au 31 août 2025, le Musée du Léman à Nyon (VD) dévoile une centaine de cartes géographiques dans son exposition "Ceci n'est pas une carte".

Une carte ne semble pas aussi émouvante qu'une peinture ou une photo. Pourtant, ce sont bien ces représentations géographiques qui sont à l'honneur au Musée du Léman, dans le cadre de l'exposition "Ceci n'est pas une carte".

"Une carte est vraiment une fenêtre sur l'histoire, sur des anecdotes, sur du rêve. On regarde des cartes et on s'imagine aller rencontrer des contrées inconnues. Et en plus, une carte, pour un espace que l'on connaît, nous présente un territoire, mais aussi une époque", souligne dans le 12h30 du 14 novembre Lionel Gauthier, directeur du Musée du Léman.

Carte de Genève en 1700. [Musée du Léman]

Comment était le lac à telle époque? Comment s'appelaient les villes? Où étaient les frontières? A qui appartenaient les rives? Et quelles étaient les préoccupations des gens de l'époque? Autant de questions auxquelles il est possible de répondre grâce à une histoire de la cartographie.

Une histoire de la cartographie

Il existe autant de cartes que d'époques et le lac prend une forme différente d'une carte à l'autre. "Cela raconte l'évolution des techniques cartographiques, des compétences et des capacités techniques qu'ont eues les gens qui ont fait des cartes au fil des siècles. Cela dit aussi les conventions, parce qu'on décide que les montagnes vont être représentées ainsi, les routes vont être représentées comme ça. Par exemple, au XVIIe siècle, on oriente les cartes vers l'Orient, raison pour laquelle le lac semble être à l'envers", indique Lionel Gauthier.

De la première représentation sur une carte du réseau routier à l'époque de l'Empereur Auguste jusqu'à des représentations plus récentes, en passant par des parchemins montrant le lac comme une bande, le Musée du Léman expose des années de collectes cartographiques. "Le musée existe depuis septante ans et depuis tout ce temps, il y a des gens qui collectent des cartes. Et puis il y a des ouvrages et des passionnés", explique Lionel Gauthier.

Fac-similé de la Table de Peutinger en 1887. [Musée du Léman]

Certaines cartes plus récentes, datant du XXe siècle, représentent les vents pour aider les navigateurs. "Il y a beaucoup de vents sur le Léman, c'est une des particularités de ce lac. C'est aussi pour cela qu'il est aussi difficile d'y naviguer. Ces vents sont très soudains, très rapides et très nombreux", précise le directeur du musée.

Le monstre du lac Léman

L'exposition raconte aussi la mythologie et les légendes qui entourent le Léman. "Il y a plusieurs cartes sur lesquelles sont représentés des monstres. C'est une époque de la cartographie où l'on décore des cartes avec des éléments - des bateaux, des poissons, des monstres - parce que, simplement, on ne sait pas du tout ce qu'il y a sous l'eau", explique Lionel Gauthier.

A certaines époques, des pêcheurs affirmaient avoir croisé un monstre de douze mètres de long dans le lac. A l'instar du monstre du Loch Ness, les recherches n'ont jamais rien prouvé. "Je pense que c'étaient des pêcheurs un peu avinés. Mais en tout cas, ils étaient pris au sérieux. Un dessin très précis d'un scientifique montre même une omoplate gigantesque trouvée dans le lac. C'était un canular", dit en souriant le directeur du musée.

L'exposition est à découvrir depuis le 10 octobre au Musée du Léman. "Elle se nomme "Ceci n'est pas une carte', parce qu'en fait, c'est bien plus qu'une carte. C'est un lac, une représentation, des histoires, un territoire, des imaginaires, des traditions. Forcément, un petit clin d'oeil à Magritte, mais qui fait sens", conclut Lionel Gauthier.

Propos recueillis par Blandine Levite

Adaptation web: Lara Donnet