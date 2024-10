A Lausanne, l'exposition "Invisibles" vise à changer notre regard sur les microbes

Le Musée de la main à Lausanne propose jusqu'au 4 janvier 2026 une exposition intitulée "Invisibles. La vie cachée des microbes". Elle souhaite changer notre perception de ces micro-organismes souvent associés aux maladies, mais en réalité indispensables à toute forme de vie sur Terre.

"Montrer l'invisible, ça n'est pas toujours facile", relève Carolina Liebling, directrice adjointe au Musée de la main UNIL-CHUV. C'est pourtant le défi relevé par "Invisibles. La vie cachée des microbes". Une exposition qui met en avant le rôle fondamental des microbes pour le bon fonctionnement de la planète.

Changer notre perception des microbes

"Dans la terre", par Capsules Loann Gaillard. Expérience interactive de l'exposition "Invisibles. La vie cachée des microbes". [Musée de la main UNIL-CHUV - Capsules Loann Gaillard]

L'exposition vise à modifier notre rapport aux microbes, souvent perçus comme des ennemis. La réalité est toute autre, rappelle Jan Van der Meer, directeur du Pôle de recherche nationale suisse Microbiomes UNIL: "On ne peut pas vivre sans microbes. Et la plupart des microbes nous donnent même une bonne santé". D'ailleurs, sur les cinquante mille espèces de virus connues, seule une centaine sont pathogènes pour l'être humain.

S'ils jouent un rôle majeur pour la santé des humains, les microbiomes - ces communautés de micro-organismes - sont également essentiels à l'équilibre de tous les écosystèmes. Les visiteurs les découvrent dans leurs différents habitats, des sols aux océans, en passant par l'air et les plantes. Mais aussi sur et dans le corps humain, comme le relève Jan Van der Meer: "Dans notre corps et sur notre corps, on estime que l'on transporte un poids de deux kilogrammes de masse microbienne. Donc chaque visiteur porte deux kilogrammes de microbes, qui visitent aussi l'exposition". Une visite qui devrait à coup sûr flatter leur ego.

L'art au secours de la science

Les images et dispositifs scientifiques de l’exposition dialoguent avec des installations d’artistes qui questionnent notre rapport aux micro-organismes. Ainsi, l'installation EcoLogicStudio représente et abrite des microalgues et rappelle le rôle fondamental joué par certains microbes dans la production d’oxygène et donc de l’apparition de la vie sur Terre. "Il y a quatre milliards d'années, il n'y avait pas d'oxygène. Donc tout l'oxygène est produit par des microbes pendant l'évolution", indique Jan Van der Meer.

EcoLogicStudio, de Claudia Pasquero & Marco Poletto, bi.O.serie, 2020, à voir dans le cadre de l'exposition "Invisibles. La vie cachée des microbes" (2024) [Musée de la main UNIL-CHUV]

Les microbiomes jouent un rôle crucial dans divers processus biologiques essentiels, tels que le développement, le maintien et la réparation des environnements qu’ils influencent, voire façonnent. Ils peuvent être impliqués dans la dépollution, la production de matériaux biodégradables, ainsi que dans la transformation et la conservation des aliments. Il est donc impératif de porter une attention particulière à ces formes de vie microscopiques qui nous entourent et nous habitent.

Sujet TV: Thibaut Clémence

Adaptation web: Sébastien Foggiato