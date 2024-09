A Genève, l'exposition "Vélo, équilibres en mouvement" met la petite reine à l'honneur

L'exposition "Vélo, équilibres en mouvement" invite le public à une exploration de la bicyclette sous ses aspects historiques, techniques, sociologiques et artistiques. Un voyage dans le temps à découvrir au Musée Rath à Genève jusqu'au 13 octobre 2024.

Réalisée par le Musée d'art et d'histoire de Genève en collaboration avec le Musée d'Histoire des sciences, l'exposition "Vélo, équilibres en mouvement" propose de découvrir différentes facettes des deux-roues à travers douze thématiques présentées dans autant d'îlots. Dans un décor et une scénographie d'inspiration industrielle, le public est invité à se questionner sur la place du vélo dans nos villes et nos vies.

Témoignages d'un passé qui s'étend sur plus de 150 ans, 130 engins extraits de collections privées permettent de découvrir l'évolution du vélo. Ou devrait-on dire des vélos. Car l'objet est pluriel. De la draisienne du baron allemand Karl Drais né au début du XIXe siècle jusqu'au vélo-cargo à assistance électrique d'aujourd'hui, l'engin à deux roues a connu mille et une formes.

Grand Bi, 1878, Jules Grenat, Genève, Suisse [© Muséum Genève - André Longchamp]

Un vecteur d'émancipation

Amélie Le Gall, dit Lisette de Paris, une des premières cyclistes professionnelles à la fin du 19e siècle. [Collection B. Boscardin - © Muséum Genève - Philippe Wagneur]

Au XIXe siècle, ce sont les bourgeois qui adoptent le vélo comme alternative économique au cheval. Pour les femmes, l'usage de la bicyclette a une signification particulière. Elles affichent leur indépendance au guidon de leur machine, arborant des tenues qui ont dû s'adapter à ce nouvel usage, comme les jupes-culottes.

L'exposition retrace également l'histoire méconnue de l'industrie du vélo en Suisse, avec de grands noms comme le Vaudois Cilo, le Neuchâtelois Allegro ou encore le Genevois Motosacoche. Un développement et une production de masse qui amènent le vélo à se démocratiser et à coloniser les routes dans les années 1930.

Dans leur déambulation, les visiteurs peuvent s'arrêter et s'essayer à quelques expériences didactiques afin de comprendre le fonctionnement de la roue libre, la tension des rayons ou encore la roue gyroscopique. Les autres grandes évolutions du vélocipède se dévoilent quant à elles au fil de l'exposition, comme le pédalier, les roues à rayons, la transmission par pignon et chaîne.

Sujet TV: Chloé Steulet

Adaptation web: Sébastien Foggiato