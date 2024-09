Podcast - Qui est vraiment Oasis?

L’inespérée reformation d'Oasis après 15 ans d’absence ne vous aura pas échappé. Trente ans presque jour pour jour après la sortie de leur premier album, le groupe britannique a vendu 1,4 million de billets pour sa tournée en 2025. Pourquoi les frères Gallagher fascinent autant? On en discute dans cet épisode avec Christophe Schenk, journaliste musical et auteur pour la collection Discogonie.

Les billets pour les concerts d'Oasis à Cardiff, Manchester, Londres, Edimbourg et Dublin prévus en 2025 se sont écoulés en quelques heures, avec des prix atteignant jusqu’à 400 livres en raison d'une tarification dynamique.

Il y a trente ans déjà, le succès de leur premier album avait été fulgurant. "Le groupe arrive avec les bonnes chansons au bon moment, avec un souffle rock qui fait du bien. C'est aussi le moment où la scène Britpop va se développer et s'imposer", analyse Christophe Schenk, auteur de livres dans la collection Discogonie et ancien journaliste musical pour la RTS.

C'est un groupe de prolos, Oasis Christophe Schenk

L'annonce de leur reformation a créé un cataclysme dans le monde des fans de britpop et de rock anglais. "J’ai mis ma vie entière en pause la semaine dernière", avoue Caroline, 45 ans, Digital Content & Social Media Manager et surtout fan d'Oasis. Elle nous raconte dans cet épisode pourquoi elle aime Oasis et comment s'est déroulée sa traque aux billets.

Caroline a-t-elle réussi à obtenir un sésame? Est-ce que l'opposition Blur vs Oasis a apporté quelque chose au groupe de Manchester?

>> Ecoutez l'épisode : KEYSTONE - EPA/ADAM VAUGHAN Qui est vraiment Oasis? / Le Point J / 14 min. / aujourd'hui à 17:00

