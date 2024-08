Michel Vust, nouveau visage de la culture vaudoise, s'apprête à entrer en fonction

Le nouveau directeur général de la culture du canton de Vaud, Michel Vust, entrera en fonction le 1er octobre 2024. L'occasion de passer en revue les défis et les ambitions du nouveau "Monsieur culture" vaudois.

Que ce soit au Festival du film de Locarno, au Festival international du film fantastique de Neuchâtel (NIFFF), ou encore au Service de la culture de la ville de Bienne, Michel Vust a vu du pays ces vingt dernières années, tout en multipliant les expériences culturelles.

Agé de 48 ans, le nouveau "Monsieur culture" vaudois s'apprête à revêtir une nouvelle casquette. Celle de diriger, organiser, communiquer et représenter la politique culturelle du canton.

Missions principales

Pour les quatre années à venir (2024-2027), le Département de la culture s'est doté d'une feuille de route avec plusieurs missions: développer l'offre sur l'ensemble du canton, proposer de meilleures conditions de travail aux professionnels, valoriser le patrimoine existant, tout en favorisant l'accès à la culture à tout type de public.

Interrogé dans La Matinale du 15 août 2024, Michel Vust déclare déjà que, selon lui, "la chose la plus urgente consistera à améliorer les conditions de travail des acteurs culturels, et de rendre l'écosystème de la culture plus sain et plus durable".

Un canton dynamique

Outre la découverte de nouvelles personnes, de nouveaux domaines et de nouvelles compétences, Michel Vust se dit aussi très enthousiaste par rapport à l'offre culturelle du canton de Vaud, d'une "richesse incroyable" selon lui.

"Il y a le dynamisme de la capitale Lausanne, mais sur les dix districts que compte le canton, sept chefs-lieux ont des événements ou des institutions culturelles de rayonnement national, voire international", poursuit-il.

Des propos recueillis par Aleksandra Planinic

Adaptation web: Sarah Clément