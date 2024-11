Les plus incroyables clichés de la nature s'exposent à Bâle

Une araignée d'un demi-millimètre, un faucon sur le point de croquer un papillon, une fouine qui semble faire du karaté... Issues du plus prestigieux concours de photographies naturelles du monde, ces clichés à couper le souffle sont à découvrir au Musée d'histoire naturelle de Bâle.

Les photos présentées depuis ce vendredi dans une exposition à découvrir au Musée d'histoire naturelle de Bâle sont une sélection faite parmi 60'000 clichés soumis au Wildlife Photographer of the Year, le concours de photographie de nature le plus prestigieux au monde.

"On n'a pas besoin d'aller en Amérique du Sud ou en Afrique pour photographier des animaux intéressants! La nature est belle tout autour de nous, même dans les villes et les parcs. Mes filles se sont mises à la photo elles aussi. J'espère que ça les motivera à apprécier la nature qui nous entoure", a témoigné vendredi dans le 19h30 de la RTS Jiří Hřebíček, l'un des lauréats du concours.

Citoyen bâlois, il a remporté le 1er prix de la catégorie "L'art de la nature" avec un corbeau immortalisé dans un parc de la ville où il a l'habitude d'emmener ses deux filles.

"The Artful Crow" de Jiri Hrebicek. [KEYSTONE - JIRI HREBICEK]

Les photographes, des avocats de la nature

"L'idée de l'exposition est que les photographes soient des avocats pour la nature. Ils montrent qu'on doit protéger la nature", explique Anna Pevzner, la curatrice de l'exposition, qui poursuit: "Cette exposition montre une combinaison de photographies d'art et de science".

L'un des buts poursuivis par l'exposition est aussi de susciter des vocations. Depuis la création du concours il y a 60 ans, c'est la sixième fois qu'elle est présentée à Bâle, prêtée par le Musée d'histoire naturelle de Londres.

Nombre d'entrées boosté

La renommée de ce concours a aussi un effet sur les entrées. Présentée jusqu'au 29 juin 2025, l'exposition devrait permettre au Musée d'histoire naturelle de Bâle d'attirer 15'000 visiteurs supplémentaires par rapport à une année standard.

