Les billets du Vibiscum ne seront pas remboursés, mais échangeables dans deux autres festivals

Il y a deux semaines, l'annulation, pour raisons financières, de la 3e édition du Vibiscum Festival à Vevey avait fait grand bruit. Si les organisateurs avaient dit ne pas pouvoir rembourser les 9000 billets déjà vendus, son fondateur et directeur William von Stockalper annonce ce mercredi dans La Matinale qu'une solution de compensation a été trouvée pour les festivaliers.

Le Vibiscum Festival aurait dû démarrer sur la Place du marché de Vevey ce jeudi avec une soirée hip-hop haute en couleurs. Mais le 16 mai dernier, la Fondation Vibiscum Festival annonçait l’annulation de sa troisième édition.

Depuis la triste annonce de l'annulation de la 3e édition du Vibiscum, mes équipes et moi avons travaillé dur durant quatorze jours pour trouver une solution William von Stockalper, directeur et fondateur du Vibiscum Festival

Une annulation qui avait fait grand bruit

Une annulation qui avait fait grand bruit, surtout que le festival de musique urbaine avait d'emblée révélé être dans l'incapacité de rembourser les quelque 9000 billets déjà vendus. Mais ce mercredi dans La Matinale, son directeur et fondateur Willam von Stockalper se réjouit d'annoncer une solution de compensation pour les détenteurs et détentrices de billets.

"Depuis la triste annonce de l'annulation de la 3e édition du Vibiscum, mes équipes et moi avons travaillé dur durant quatorze jours pour trouver une solution. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir deux festivals – le Festival Stars of Sounds de Morat (du 4 au 6 juillet) et de l'Openair Fluo de Neuchâtel (31 août) – qui nous ont tendu la main pour compenser l'intégralité des billets de nos festivaliers", détaille-t-il.

Et dans les deux cas, il s'agit de cadres idylliques au bord d'un lac, des cadres qui ressemblent à celui de Vevey William von Stockalper, directeur et fondateur du Vibiscum Festival

Concrètement, les festivaliers et festivalières du Vibiscum pourront échanger gratuitement leur billet contre une entrée à l’un de ces deux festivals, lesquels garantissent à chaque détenteur de billet Vibiscum une place dans leur manifestation. Et ce pour tout échange opéré d’ici au 20 juin. Les conditions pratiques pour effectuer ces échanges figurent dès maintenant sur le site internet du Vibiscum Festival.

"Des cadres qui ressemblent à celui de Vevey"

L'Openair Fluo de Neuchâtel offre une alternative très similaire à la soirée hip-hop qui devait être proposée ce jeudi sur la place du marché de Vevey, se réjouit le directeur du festival. Quant au Festival Stars of Sounds de Morat et sa programmation riche – comprenant notamment Gotthard, Scorpions ou encore Paul Kalkbrenner – saura également ravir un grand nombre de personnes, poursuit-il. "Et dans les deux cas, il s'agit de cadres idylliques au bord d'un lac, des cadres qui ressemblent à celui de Vevey."

La priorité était les festivaliers. Maintenant, une discussion va s'engager avec les prestataires dans les semaines à venir William von Stockalper, directeur et fondateur du Vibiscum Festival

"Cette solution est une bonne solution, on espère qu'elle va satisfaire le plus grand nombre", souligne encore l'entrepreneur veveysan. "Il était vraiment important, vu la situation de la fondation en termes financiers, de pouvoir offrir une alternative. Je pense que c'est une belle alternative que nous proposons là." Et si les détenteurs de billets ne veulent ou ne peuvent pas se déplacer à Morat ou Neuchâtel, il reste convaincu qu'ils pourront les revendre à des amis qui apprécieront la programmation de ces festivals.

Quid de l'avenir du festival? William von Stockalper botte en touche. "Pour l'heure, ce que l'on peut dire, c'est que la Fondation Vibiscum est dans une situation très difficile. Beaucoup de choses restent à régler. La priorité était les festivaliers. Maintenant, une discussion va s'engager avec les prestataires dans les semaines à venir."

Propos recueillis par Valérie Hauert

Adaptation web: Fabien Grenon