Le Rubik's Cube, ce casse-tête devenu une icône de la pop culture

Le nom d'Ernö Rubik ne vous dit pas grand-chose, mais son invention certainement: le Rubik's Cube. En 1974, ce professeur hongrois crée ce casse-tête pour intéresser ses élèves à la géométrie en trois dimensions. Depuis cinquante ans, des centaines de millions s'en sont vendus dans le monde.

Un jour de printemps 1974, dans sa chambre en Hongrie emplie d'un bric-à-brac de papiers et ficelles, Ernö Rubik eut l'idée de relier des petits cubes en bois. Sans se douter que son invention allait conquérir le monde.

Après de nombreux prototypes pour trouver le mécanisme idoine et des jours à se casser la tête pour résoudre l'énigme, Ernö Rubik dépose le brevet en 1975. Deux ans plus tard, le coloré "Magic Cube" en 3x3x3 - rebaptisé ensuite à son nom - débarque dans les magasins de jouets du pays communiste avant de partir à l'assaut des Etats-Unis.

Des compétitions de vitesse à foison

Le Rubik's Cube a d'abord intéressé les adultes avant de séduire d'autres tranches d'âge et le public enfant. Ce n'est pourtant pas vraiment un jeu d'enfant. Surtout quand on sait que son inventeur a mis un mois à aligner les six faces de la même couleur.

L'an dernier, le record a été pulvérisé par un jeune Américain en 3 secondes et 13 centièmes lors d'une compétition de "speedcubing". Une discipline de vitesse qui a ressorti les Rubik's Cubes des placards à l'orée des années 2000 et qui compte aujourd'hui des dizaines de milliers d'adeptes à travers le monde. Ce loisir est en train de sortir de plus en plus de sa niche grâce à des compétitions en croissance exponentielle.

Icône de la pop culture

Si le Rubik's Cube a abondamment été trituré, il s'est surtout vu détourner. En cinquante ans, il s'en est vendu plus de 500 millions d'exemplaires, sans compter les millions de contrefaçons, faisant mentir ceux qui avaient prédit son déclin.

Un succès qui a érigé le casse-tête au rang d'icône de la pop culture et qui a inspiré les architectes, les street artistes comme le célèbre Invader, les scénaristes, les réalisateurs, une exposition du MoMa à New York et même les magiciens. Aujourd'hui, avec l'avènement des robots et de l'intelligence artificielle, le Rubik's Cube est même capable de se résoudre lui-même. Renversant.

Le Rubik's Cube continue aussi de fasciner par le nombre de positions possibles pour trouver l'ordre à partir du chaos: il en existe plus de 43 quintillions, un quintillion correspondant à un milliard de trilliards.

Sujet TV: Fanny Moille

Adaptation web: olhor avec afp