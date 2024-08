Le projet "Sounding Soil", en balade en Suisse romande à l'écoute des bruits de la terre

Collaboration entre l'Université de Zurich, la fondation Biovision et l'artiste Marcus Maeder, "Sounding Soil" donne la parole aux organismes présents dans les sols de Suisse. Le projet prend la forme d'une exposition itinérante à découvrir à Genève, Lausanne, Saignelégier et Fribourg.

L'idée est née d'une rencontre entre l'art, la science et la technologie. En 2018, l’artiste sonore et chercheur Marcus Maeder présente "Sounding Soil", un projet né dans le cadre de son doctorat en sciences de l'environnement à l'EPFZ. Il se pose alors la question: quel bruit fait le sol?

En développant lui-même un micro ultrasensible prenant la forme d'une longue aiguille reliée à un casque et du matériel d'enregistrement, il parvient à entendre les bruits sous nos pieds. Vers de terre, racines, insectes et gouttes de pluie constituent un paysage sonore inhabituel, étrange et unique.

Avec l'Université des arts de Zurich et la fondation Biovision, des capteurs spéciaux et adaptés à des appareils d’enregistrement sont mis au point, une invention unique au monde.

Un projet participatif

Depuis, le projet "Sounding Soil" suit son cours. Désormais accessible à toutes et tous, il prend la forme d’une exposition itinérante. Elle passera par la Suisse romande en s'arrêtant à Genève, Lausanne, Saignelégier et Fribourg.

Chacun et chacune a également la possibilité de contribuer au projet. En s'inscrivant via le site internet de Sounding Soil, la fondation Biovision met gratuitement à disposition l'équipement nécessaire à l'enregistrement et l'écoute des sons des sols. Ces enregistrements sont ensuite ajoutés à la carte interactive du site du projet.

Des bruits nombreux et variés

Selon le lieu, les bruits audibles varient. Dans une plate-bande de fleurs à Corcelles, près de Payerne dans le canton de Vaud, on entend par exemple, des stridulations, des frottements sans doute dus aux déplacements des organismes. Pourtant, ce sol contiendrait peu d'activités selon les scientifiques, qui ont remarqué un lien entre les sons récoltés et l'activité du sol. À d'autres endroits, on entend des coups.

Si la micro-aiguille capte spécifiquement certaines ondes, les bruits dus à la météo, l’activité humaine et la géologie du sol sont également présents. Il faut donc trier chaque son pour déterminer son origine, organique ou non.

À long terme, à la manière d’un stéthoscope, ces micros permettront de surveiller la biodiversité des sols et décrypter leur langage.

Sujet radio: Huma Khamis

Adaptation web: Myriam Semaani