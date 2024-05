Le nom de la ville hôte de l'Eurovision 2025 sera connu fin août, Genève confirme son intérêt

La SSR a envoyé aux villes intéressées le cahier des charges détaillé pour l'organisation du concours Eurovision de la chanson 2025. La SSR ne communique pas les noms des villes candidates, qui sont libres de rendre leur candidature publique. La Ville et le canton de Genève annoncent unir leurs forces pour accueillir l'événement.

L'Union européenne de radio-télévision (UER) a mis au point un cahier des charges très complet et détaillé appelé "City-Bid-Book", explique jeudi la SSR. Il s'est agi, pour la task force de la SSR, de l'adapter à la Suisse. Le cahier des charges n'est pas public.

Les villes, les exploitants de salles et leurs cantons respectifs ont jusqu'à fin juin pour élaborer leur dossier de candidature. Fin août, le nom de la ville organisatrice devrait être communiqué. L'Eurovision 2025 aura lieu à la mi-mai.

Au lendemain de la victoire du Biennois Nemo à Malmö le 11 mai dernier, le directeur de la SSR Gilles Marchand avait esquissé les exigences nécessaires: une disponibilité longue et grande pour accueillir l'ensemble des événements, des connexions efficaces, une capacité hôtelière significative et une logistique très puissante. Malmö avait accueilli 100'000 visiteurs et 1000 journalistes, avait-il rappelé.

Union de la Ville et du canton de Genève

Les villes de Zurich et de Genève partent favorites pour accueillir la manifestation. D'ailleurs, la Ville et le canton de Genève ont annoncé jeudi après-midi avoir uni leurs forces en vue d'accueillir la manifestation à Palexpo en 2025. Une taskforce a été mise en place pour répondre à l'exigeant cahier des charges de la SSR.

Les deux collectivités publiques et le centre international d'expositions et de congrès relèvent l'opportunité d'organiser un des événements les plus suivis au monde.

