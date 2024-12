Le Musée Olympique de Lausanne s'intéresse au mariage entre sport et mode dans une exposition

Le Musée Olympique de Lausanne a lancé sa nouvelle exposition temporaire "Mode et sport, d'un podium à l'autre", co-produite avec le Musée des arts décoratifs de Paris. Elle a été inaugurée mercredi soir avec un défilé de mode inédit.

Plusieurs créatrices et créateurs de renom ont été conviés à l'événement, à l'image de la maison de luxe française Lacoste.

Kevin Germanier, qui a conçu les costumes des cérémonies d'ouverture et de clôture des JO de Paris, était également de la partie. Le Valaisan s'est dit "ému de montrer un peu des Jeux de Paris dans mon pays", d'avoir "amené une partie de notre univers" jusqu'à Lausanne.

Le défilé s'est déroulé dans les espaces d'exposition et sur l'emblématique rampe du musée. Une dizaine de tenues ont été présentées avec notamment, parmi les modèles du jour, l'ancienne athlète vaudoise Lea Sprunger.

>> Voir les images du défilé : Musée Olympique de Lausanne: la nouvelle exposition temporaire "Mode et sport, d'un podium à l'autre" / L'actu en vidéo / 57 sec. / hier à 17:39

L'événement a été produit sous la direction artistique de Yannick Aellen, initiateur de la plateforme "Mode Suisse". Il visait à célébrer "la rencontre unique" entre l'univers du sport et celui de la mode, mais aussi à lancer la nouvelle exposition temporaire du musée.

"Confort" et "recherche d'élégance"

Imaginée comme un hommage aux créateurs, en particulier de l'entre-deux-guerres, l'exposition s'intéresse à l'influence croissante du sport sur la mode contemporaine. A voir jusqu'au 27 avril prochain, elle présente les collaborations avant-gardistes entre les maisons de haute couture et les marques de sport, de même que le rôle joué par de nombreux athlètes comme ambassadeurs de marques prestigieuses.

L'exposition montre notamment "les échanges mutuels", dès le 19e siècle, entre le sport et la mode. Deux domaines où se croisent "quête du confort, technicité, libération des corps, mais aussi recherche d'élégance et d'esthétisme", explique Sophie Lemahieu, commissaire de l'exposition et conservatrice au Musée des arts décoratifs de Paris (MAD).

>> Ecouter l'interview de Sophie Lemahieu, commissaire de l'exposition, dans Vertigo : © DR Sophie Lemahieu, "Mode et sport, d'un podium à l'autre" / Vertigo / 55 min. / mardi à 17:04

Après Paris, Lausanne

"Mode et sport, d'un podium à l'autre" a été imaginé et présenté au MAD de septembre 2023 à avril 2024, où l'exposition a été un des temps forts de l'Olympiade culturelle de Paris. A Lausanne, elle est co-organisée et co-produite par le MAD et le Musée olympique.

Par rapport à l'exposition parisienne, celle de Lausanne propose de nouvelles tenues en lien avec les JO de l'été dernier. La scénographie a aussi été repensée. "A Paris, nous avions amené le sport dans un musée dédié à la mode. Alors qu'à Lausanne, c'est la mode qui entre dans un lieu consacré au sport. La dynamique est différente", relève Sophie Lemahieu.

ats/doe