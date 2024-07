La pop culture désormais respectée et anoblie

Pendant très longtemps, Hollywood n'a montré que peu de considération pour le jeu vidéo. Il faut attendre des films comme "Scott Pilgrim" d'Edgar Wright (2010) et "Ready Player One" de Spielberg (2018) pour voir une approche plus inclusive et positive du jeu vidéo et de ses joueurs et joueuses. Désormais, il est traité comme un phénomène culturel majeur et les films qui s'en inspirent ou qui en parlent visent le grand public et non plus une niche.

De leur côté, les jeux vidéo intègrent de plus en plus d'éléments cinématographiques. Aujourd'hui, la capture de mouvement permet de reproduire les gestes et expressions des acteurs et actrices. A travers des œuvres interactives réalisées avec des castings prestigieux, le jeu vidéo et le cinéma se rapprochent de plus en plus en termes de prestige et de qualité de production.