La fréquentation des musées suisses est repartie nettement à la hausse

Le Musée d'histoire naturelle de Fribourg (MHNF) a digitalisé plus de 45'000 objets de collection entre 2022 et 2024. Cette opération entre dans le cadre du projet national SwissCollNet, qui permet aussi d'importer les données sur des plateformes en ligne nationale et internationale et de les rendre accessibles aux chercheurs et au grand public.

"Les collections d'histoire naturelle sont les archives de la vie. Elles aident à appréhender et à étudier la diversité de la vie sur notre planète. Les conserver, les enrichir et les rendre accessibles font partie des missions principales des institutions comme le Musée d'histoire naturelle de Fribourg", a indiqué lundi le canton.

Le MHNF a participé au SwissCollNet (Réseau suisse des collections d'histoire naturelle) par un projet botanique et un projet zoologique, qui sont tous deux aujourd'hui terminés. Le coût total des deux projets s'est élevé à près de 600'000 francs sur trois ans. La moitié de ce montant a été financée par la Confédération.