La 52e édition du Festival de la Cité de Lausanne s'annonce foisonnante et internationale

Lors de sa 52e édition qui se tiendra du 2 au 7 juillet, le Festival de la Cité à Lausanne proposera 136 projets artistiques, dont 61 spectacles et 66 concerts. Il y aura aussi une trentaine de DJ-sets. La manifestation culturelle investira 32 lieux dans la capitale vaudoise.

Au total, cette édition 2024 du grand rendez-vous culturel gratuit lausannois promet près de 180 représentations pour un budget de 2,4 millions de francs, ont indiqué mercredi les organisateurs. Pas moins de 33 nationalités seront représentées, ont-ils précisé.

Durant six jours, la programmation se veut "foisonnante et interdisciplinaire (...), prenant le pouls de la création contemporaine", a résumé devant les médias à la Cité Martine Chalverat, directrice du festival depuis deux ans, lors de la présentation du programme. De nouvelles créations et de nombreuses premières suisses seront à découvrir (22 en musique et 19 en arts vivants pour ces dernières).

Le Festival de la Cité se déploiera dans son fief historique, au bord du lac, ainsi que dans le parc et les vergers de l'Hermitage. Une cinquantaine de bars et stands seront ouverts. Comme pour les deux années précédentes, il table sur quelque 100'000 personnes.

Des "afters" à Tridel

Parmi les têtes d'affiche annoncée, on trouve: Alice Ripoll, Laurène Marx, Vincent Fontannaz, Ilyas Mettioui, Kabeaushé, MC Carol, Billie Bird, Irreversible Entanglements ou encore Raül Refree. Des cartes blanches, un cinéma agora nomade et plusieurs "afters" (nuits DJ) sur le site de Tridel seront également au programme.

Cette année, la manifestation se déclinera en cinq parcours thématiques: "Catharsis" (libération des passions), "Transmission" (de mémoires et de récits), "Forces collectives" (projets collectifs engagés), "Familles curieuses" (spectacles pour familles et jeune public) et "Nouvelles sensations" (projets inclassables et talents inventifs).

Le festival fait une fois de plus la part belle au théâtre (in situ, de rue, etc), à la danse, aux performances, à la musique ainsi qu'au cirque qui bénéficie toujours d'"une place importante" dans la programmation (avec entre autres "Ruine" et "Friction"), sans oublier acrobaties, cascades et cinéma.

Tour du monde musical

Au niveau musical, c'est un véritable tour du monde qui fera voyager le public, de la baile funk brésilienne (MC Carol) au reggaeton argentin (Six Sex), en passant par la synth folk sarde (Daniela Pes), la pop-folk indonésienne (Nusantara Beat) ou encore l'électro trance marocaine (Aïta Mon Amour). Plusieurs artistes et groupes invités réactualisent les musiques traditionnelles de leurs pays.

La pop et le rap queer seront au rendez-vous, avec respectivement le Britannique Lynks et le duo néerlandais Lionstorm. Le jazz n'est pas oublié, avec deux concerts à retenir, celui du groupe américain Irreversible Entanglements et celui du trio composé autour du chanteur et poète égyptien Abdullah Miniawy, Le Cri du Caire. Rock, postpunk, reggae, funk et électro ne seront pas en reste.

Parmi les nombreux artistes suisses et locaux, on notera par exemple le concert de yodel, blues et orgue à la cathédrale de Lausanne d'Erika Stucky et Johannes Keller. Ainsi que la pop chorale de Billie Bird & Les FlamboyantesxXL, le hip-hop du collectif bernois Etoclit ou le rap onirique de Butterflyca.

