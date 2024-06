L'Eurovision en Suisse ne suscite que peu d'enthousiasme, selon un sondage

L'organisation de l'Eurovision en Suisse l'an prochain ne suscite qu'un enthousiasme limité, constate samedi le Blick, sur la base d'un sondage Sotomo. Seules 46% des personnes interrogées se réjouissent de l'événement.

A l'inverse, 49% des sondés ont répondu "non" ou "plutôt non". Les 5% restant déclarent ne pas encore avoir une opinion claire sur le sujet. Les femmes s'en réjouissent plus que les hommes. Plus les personnes sont âgées, plus elles se montrent sceptiques.

Dans les partis, les partisans des Verts sont les plus enthousiastes avec 72% de personnes favorables. Une majorité se dessine aussi au PS, chez les Verts libéraux et au Centre.

UDC et PLR peu convaincus

Les sympathisants de l'UDC et du PLR sont nettement moins convaincus. A l'UDC, 74% des personnes interrogées se prononcent contre la venue du Concours Eurovision de la chanson (ESC) en Suisse. Une majorité des sans-parti dit ne pas se réjouir non plus.

Les villes de Berne et Bienne ensemble, de Genève, de Zurich et de Bâle sont candidates à l'organisation de l'événement. L'ESC 2025 aura lieu en Suisse après la victoire de Nemo cette année. L'Union européenne de radio-télévision (UER) et la SSR annonceront le nom de la ville hôte fin août.

>> Lire aussi : Genève rejoint Bienne-Berne, Zurich et Bâle parmi les prétendants à l'Eurovision 2025

ats/fgn