L’annulation du Vibiscum, ça change quoi pour vous?

Vous faites partie des quelque 9000 personnes qui avaient acheté un billet pour le Vibiscum? Il ne vous sera pas remboursé et vous pourrez, en échange, assister aux Stars of Sounds de Morat ou à l'Openair Fluo de Neuchâtel. Mais quel impact a cette annulation sur les autres festivals, la confiance du public?

Le Vibiscum c’est quoi ?

Cette édition aurait dû être la troisième du Vibiscum, un jeune festival qui a trop vite voulu jouer dans la cour des grands et qui a explosé par manque d'expérience et d'ancrage. Organisée par un outsider du monde de la musique, le président du FC Vevey, la première édition avait été une sorte de gala pour le club avec des Dj importants et le groupe IAM. La seconde, organisée aux mêmes dates que Caribana, avait fait parler d'elle grâce à la venue d’Orelsan… piqué à Festi'Neuch. De quoi agacer la concurrence.

Tous les festivals en Suisse et les organisateurs sont réunis dans une association, ils auraient pu venir se présenter, on aurait pu parler de tout ça. Michael Drieberg, directeur Live Music production, 19h30 du 10 juin 2023

Des erreurs de débutant, se justifiait William von Stockalper, fondateur du Vibiscum dans Forum en janvier 2023, démentant aussi toute surenchère sur les cachets. Seulement voilà, un an plus tard, pour la troisième édition, les têtes d'affiche n'ont pas suffi. Les billets ne se vendent pas et c'est l'annulation.

Et le remboursement n'est pas possible: c'est un billet pour un autre festival qui est proposé. Et si cela ne vous convient pas, les spécialistes recommandent de mettre le festival en demeure par écrit, mais sans garantie.

Des cachets et des billets de plus en plus chers

Au fil des ans, les prix des billets de concert se sont envolés. En 1993, le billet pour le concert de Depeche Mode au Hallenstadion de Zurich était à 38 francs. Aujourd’hui, avec l'inflation seule, on serait à 47 francs. Pourtant, l’an passé, le premier prix pour les mêmes artistes était à 110 francs. C'est que le modèle économique de la musique a changé au tournant des années 2000. La tournée de concerts est devenue le revenu principal. Les prix ont aussi augmenté pour les festivals, qui ont l'avantage de proposer plusieurs artistes par soirée (>> voir l'encadré).

En plus des cachets, les coûts de production ont grimpé et l'arrivée sur le marché de grands groupes comme Live Nation n'a pas aidé.

Après le Covid, je pensais naïvement que les prix des artistes, les cachets, les productions allaient diminuer, pourtant ils ont littéralement explosé, certains artistes nous demandent le double. Jacques Monnier, programmateur Paléo, ABE 6 juin 2023

Par exemple, l'année passée, Rosalía était libre pour tous les festivals. C'est finalement Paléo qui a décroché le gros lot et qui a déboursé pour la chanteuse espagnole environ 500'000 francs, la somme maximale que lui permet son budget pour une tête d'affiche.

Et vous dans tout ça?

Les festivals dont la tête d’affiche annule, ça arrive. Si deux tiers de la programmation sont assurés, les billets ne sont pas remboursés. Un grand événement purement et simplement annulé deux semaines avant, c'est une première depuis le concert de Prince au stade de Genève en 2010.

L'assurance annulation proposée à l'achat d'un billet est tentante, mais ne couvre que les annulations de la part de la personne qui l’a acheté.

L’histoire de Vibiscum nous rappelle que sans billet vendu un festival n'a pas d’avenir, c'est donc à nous de choisir en achetant ou pas notre billet quel festival nous voulons demain.

Claire Burgy