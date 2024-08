L'ancien animateur français Patrice Laffont est décédé à l'âge de 84 ans

Présentateur de "Des chiffres et des lettres", "Fort Boyard" ou encore "Pyramide", Patrice Laffont est décédé mercredi. Il a succombé à une crise cardiaque dans sa maison à Oppède, dans le Vaucluse (F), selon une information de France Bleu.

Selon le média régional français, c'est l'épouse de l'ancien animateur et producteur de télévision qui a donné l'alerte. Patrice Laffont, né à Marseille, aurait eu 85 ans fin août.

Figure bien connue de la télévision depuis les années 1970, il y avait présenté l'émission "Des chiffres et des lettres" entre 1972 et 1989, puis "Fort Boyard" et "Pyramide" sur France 2 (et avant cela Antenne 2) dans les années 1990 et 2000.

Développement suit