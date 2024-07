Henry Leutwyler explore l'histoire de l'humanitaire dans une exposition à Genève

Le photographe suisse Henry Leutwyler présente en plein air à Genève jusqu'au 5 août l'exposition "Humanity". Il y redonne âme et vie à une cinquantaine d'objets tirés de la collection du Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Des objets pour panser les plaies ou assurer présence et protection. Des objets qui ont un point commun: une vie passée sur le terrain humanitaire. Intitulée "Humanity", l'exposition proposée par Henry Leutwyler fait écho aux 75 ans des Conventions de Genève.

Pour cela, le photographe suisse installé aux Etats-Unis s'est plongé dans la collection du Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui compte 30'000 objets, comme autant de trésors inestimables qui résonnent encore aujourd'hui.

Parmi ces trésors figure une affiche, la plus ancienne de la collection, qui évoque les blessés de guerre. "On l'aurait vue à Paris en 1866 et elle est signée Napoléon. C'est un autre espace-temps, mais c'est le même message qu'aujourd'hui: comment peut-on s'engager pour soutenir les personnes vulnérables lors de conflits?", indique dans le 19h30 du 4 juillet Pascal Hufschmid, directeur du Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Des objets témoins précieux de notre histoire

Guidé par sa propre sensibilité, le photographe Henry Leutwyler a dressé dans son exposition le portrait d'une cinquantaine d'objets, témoins précieux de notre histoire: une trousse de premiers secours, un boulet de canon, un brassard, la médaille du Prix Nobel de la paix. Sous son objectif, les photographies s'éveillent, évoquent des milliers de destins qui, hier comme demain, s’engagent sur le terrain pour plus de paix et de dignité.

Ces objets ont été salis, soit en situation de conflits ou de catastrophes naturelles. Et ce sont ces imperfections-là et cette vulnérabilité-là qu'Henry Leutwyler met en avant, car à travers la fragilité des objets, la vulnérabilité des personnes peut être évoquée.

Au-delà des symboles, l'exposition "Humanity" laisse place à la poésie, à l'imagination des spectateurs qui essaient de recontextualiser ici le destin des objets. Pour mieux nous interroger sur notre humanité partagée.

Sujet TV: Sarah Jelassi

Adaptation web: olhor