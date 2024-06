Forte baisse du nombre d'entrées dans les cinémas

Les salles de cinéma helvétiques attirent moins de spectateurs et spectatrices cette année qu'en 2023, selon les chiffres publiés vendredi par l'Office fédéral de la statistique. Même les blockbusters, qui jouent le rôle de locomotives, font moins bien.

L'an dernier, les effets de la pandémie semblaient s'éloigner et les milieux du cinéma observaient avec soulagement des spectateurs plus nombreux. En Suisse, la barre des dix millions d'entrées avait été franchie pour la première fois depuis 2019.

Mais l'euphorie semble retomber. En effet, 162'893 entrées ont été comptabilisées durant la semaine 15 (du 8 au 14 avril), contre 340'517 entrées à la même période l'an dernier. La fréquentation la plus basse au premier semestre 2024 a été atteinte durant la semaine 20, du 13 au 19 mai, avec 124'404 spectateurs.

Fluctuations cycliques

"L'activité cinématographique a toujours été et reste cyclique", a commenté Edna Epelbaum, exploitante de cinéma et présidente de l'Association suisse des cinémas. Même si les blockbusters américains comme "Furiosa", le film à grand spectacle de l'univers Mad Max, n'ont pas attiré les foules, des films suisses et européens sont prisés par le public, relève-t-elle, exemples à l'appui.

La comédie loufoque "Bon Schuur Ticino" ("Ciao-Ciao Bourbine") a "très bien fonctionné" dans toutes les régions en Suisse en attirant plus de 250'000 spectateurs. En Suisse romande, la comédie française "Un p'tit truc en plus", qui n'est en salle que depuis le 1er mai, a déjà été vue par près de 100'000 spectateurs.

Même tendance ailleurs

Cette tendance ne se limite pas à la Suisse. La vente de billets a chuté de près d'un quart en Amérique du Nord. La plupart du temps, le week-end du Memorial Day - le dernier lundi de mai férié en l'honneur des soldats morts au combat - est un moment important pour les cinémas, car il marque le début de la saison estivale. Or si l'on exclut l'année 2020, qui correspondait à l'apogée de la pandémie de Covid-19, le week-end du Memorial Day 2024 a été le plus mauvais en termes d'entrées d'argent depuis trois décennies.

En France, selon les estimations du Centre national du cinéma et de l'image animée, la fréquentation cinématographique atteint 12 millions d'entrées au mois d'avril 2024, soit une baisse de 35,5% par rapport à avril 2023.

ats/lia