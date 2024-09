Des personnalités culturelles romandes racontent leur plus bel été en Suisse

Les sœurs violonistes et violoncellistes, Camille et Julie Berthollet, se souviennent d'un été particulier: leur premier concert en plein air, pour la Fête de la musique 2008 en vieille ville de Genève, leurs débuts et leur complicité de toujours. Avec leur mère et manageuse Monique, les anecdotes reviennent les unes après les autres. On comprend que, depuis toujours, la musique est au cœur de l'éducation chez la famille Berthollet…

Camille & Julie Berthollet / Mon bel été en Suisse / 55 min. / le 14 juillet 2024