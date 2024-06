"De la scène à l'écran", une collection de spectacles romands qui renaissent en films

Après avoir été à l’affiche de salles romandes, certaines pièces de théâtre et spectacles trouvent une seconde vie sous forme de films grâce à l'initiative "De la scène à l'écran", soutenue par la RTS. L'appel à projets de la sixième édition vient d'être lancé et est ouvert jusqu'au 1er septembre.

Après cinq saisons riches en découvertes, l’appel à projets de la sixième saison "De la scène à l'écran" est ouvert jusqu’au 1er septembre 2024. Plusieurs nouveaux spectacles issus de la scène romande vont ainsi renaître sous forme de films et venir enrichir la collection déjà existante.

Lancée en 2019, l’association "De la scène à l’écran" est constituée par la RTS, la Société Suisse des Auteurs (SSA), la Fondation culturelle SUISSIMAGE (SI) et l’Association Romande de la Production Audiovisuelle (AROPA).

Cette initiative encourage et soutient la production et la diffusion de spectacles vivants présentés sur les scènes suisses dans les répertoires suivants: théâtre, danse, dramatico-musical, marionnettes, mime, magie, cirque (à l’exception de l’humour, de la musique classique et de l'opéra).

Des oeuvres audiovisuelles inédites

Avec une plus-value de taille: ces productions dépassent la simple captation de spectacle. Véritables "recréations", ce sont des œuvres audiovisuelles inédites qui apportent une valeur artistique en termes de réalisation et de narration. Depuis 2022, ce concept romand s'est exporté dans toute la Suisse avec la création de projets similaires réalisés par SRF et RSI.

"En plus de donner naissance à des œuvres originales et autonomes, nous allons garder une trace de spectacles par nature éphémère. Le fait que les réalisatrices et réalisateurs des films s’emparent de cette richesse scénique pour la réinterpréter à leur manière est un signe réjouissant de porosité entre les disciplines artistiques ", notait en 2023 Christine Salvadé, cheffe de l’Unité culture de la RTS.

A chaque édition, les projets lauréats viennent compléter un catalogue disponible sur Play RTS qui comporte déjà 18 films sur les 25 réalisés. On y trouve par exemple "Mon corps virtuel et mon double", une production réunissant deux performances de Simon Senn et qui a été finaliste du Prix Italia 2023, "Nuda", tiré de la pièce homonyme de la compagnie Finzi Pasca, ou encore "Le sexe, c'est dégoûtant" d'après la pièce d'Antoine Jaccoud.

Les productions retenues pour la sixième édition à venir seront en principe également diffusées dans le cadre de l’émission Ramdam sur RTS 1.

aq