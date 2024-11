"Ceux qui rougissent", une série immersive au cœur de l’adolescence, désormais disponible sur l'application PlayRTS

La RTS est fière de présenter "Ceux qui rougissent", une série dramatique coproduite avec Melcoton, Arte et Box productions, réalisée par Julien Gaspar-Oliveri.

Primée en 2024 au Festival Séries Mania, où elle a reçu le Prix de la meilleure série de la Compétition formats courts, cette série est un véritable tableau mouvant sur le thème de l’adolescence. Sur les planches de la salle de gym de leur lycée, un groupe d’élèves se confronte à un professeur de théâtre remplaçant intransigeant. Portés par les mots de Shakespeare et un espace sans limite, ils révèlent leurs personnalités et se dépassent au fil des exercices. Dans ce huis clos intense, les jeunes comédiennes et comédiens apprennent à "parler vrai", acceptent leurs failles et, soudés par le jeu, grandissent ensemble, prêts à affronter les émotions vertigineuses de l’adolescence.

Après une diffusion en première suisse au GIFF le mardi 5 novembre 2024, "Ceux qui rougissent" est désormais disponible sur l'application Play RTS.

Retrouvez tous les épisodes ici.