Véhicules et canicule: conseils pour éviter les mauvaises surprises

Un véhicule laissé en plein soleil peut s’avérer très dangereux pour ses occupants, mais aussi pour le véhicule lui-même. Comment amoindrir les impacts des grandes chaleurs?

Lorsqu’une voiture est garée en plein soleil l’été, sa température intérieure peut vite atteindre des valeurs dangereuses. Laurent Pignot, porte-parole du TCS, a expliqué dans l’émission On en parle du vendredi 12 juillet que la température à l’intérieur d’une voiture en plein soleil peut vite atteindre les 80 degrés.

"Il s’agit là de la température de l'air. Mais les surfaces peuvent chauffer aussi et dépasser les 50 degrés, en particulier les surfaces en cuir. Donc lorsqu’on s'assied, il y a des risques de brûlures et même de lésions cutanées. Il faut donc vraiment aérer la voiture au préalable", avertit-il.

Les pare-soleil efficaces

Mieux vaut prévenir que guérir: les pare-soleil à poser sur les vitres avant des voitures s’avèrent efficaces. "Cela peut réduire la température du tableau de bord, et en particulier du volant, de 30 à 40 degrés. Ainsi, on parvient à tenir le volant, qui peut sinon atteindre jusqu'à 77 degrés selon nos tests", précise Laurent Pignot.

Quant aux fenêtres laissées entrouvertes, leur efficacité serait toute relative. "Toujours selon nos tests, les fenêtres entrouvertes n'abaissent la température que de deux degrés après 30 minutes. Cela est anecdotique et peut donner lieu à des vols."

Ventiler avant de climatiser

Enclencher la climatisation à fond pour refroidir sa voiture n’est pas non plus un bon réflexe, selon Laurent Pignot. "La voiture va 'forcer' pour passer de 80 degrés à 25 degrés, par exemple. Cet effort va prendre beaucoup de temps", note-t-il.

Il est plus efficace d'ouvrir toutes les portes pour faire sortir l'air chaud et ensuite de rouler avec les fenêtres ouvertes. "Une fois que la voiture a été aérée, au bout de deux ou trois minutes de route par exemple, on peut fermer les fenêtres et allumer la climatisation."

Surveiller son véhicule

Les températures extrêmes, chaudes et froides, ont également une influence néfaste sur la voiture. "Il faut vérifier régulièrement les niveaux d'huile et de liquide de refroidissement pour être sûr de pouvoir conduire dans la chaleur. Si l’on a une surchauffe de moteur et que le voyant s'allume, il faut s'arrêter le plus vite possible. Quelques kilomètres seulement peuvent faire de gros dégâts sur le moteur", met en garde Laurent Pignot.

Et les voitures électriques? "Les températures élevées ne posent pas de risque particulier pour les batteries, qui sont le cœur de la voiture électrique, puisqu'elles sont stockées sous le plancher et ne sont jamais directement exposées au soleil. Evidemment, l'habitacle va chauffer, mais on n'aura pas ce type de problème sur le moteur ni de points faibles au niveau des liquides, vu qu'ils n'existent pas", répond Laurent Pignot.

Rouler avec les fenêtres ouvertes, pas forcément écolo!

"Selon nos tests, la consommation d'essence ou d'énergie est identique avec les fenêtres ouvertes ou la climatisation enclenchée. C'est donc un choix", explique Laurent Pignot. La raison: rouler avec des fenêtres ouvertes déclenche une perte d’aérodynamisme.

"Les voitures sont conçues pour rouler avec les fenêtres fermées. Quand vous avez les fenêtres ouvertes ou un accessoire sur le toit, ça entrave l'aérodynamisme de la voiture va faire en sorte que vous consommiez plus de carburant."

Sujet radio: Didier Bonvin

Adaptation web: Myriam Semaani