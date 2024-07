Frais bancaires: trucs et astuces pour alléger ses finances à l'étranger

À l’étranger, les paiements sans cash sont bien pratiques. Mais attention aux frais prélevés par les banques et les bancomats. L’émission On en parle fournit quelques conseils pour ne pas être pris au dépourvu à son retour de vacances.

Acheter une glace à deux euros sur une plage en Italie par carte de débit pourrait engendrer une commission aussi haute que son prix. Alors comment éviter les mauvaises surprises lors de paiements à l’étranger?

Comparer les offres

Si les banques classiques prélèvent souvent des taxes pour les paiements à l’étranger par carte, les néobanques, 100% digitales, ne prennent aucune commission sur les paiements avec carte de débit. Toutefois, certains établissements ne facturent aucune commission mais appliquent un taux de change moins avantageux pour la clientèle. Idem pour les achats et réservations en ligne.

>> À consulter également: : Payer par carte à l’étranger, le grand écart des frais selon la banque

La carte de crédit avantageuse dans certains cas

Si l’on opte pour la carte de crédit, son avantage réside notamment dans le fait que les montants dépensés ne sont débités par la banque qu'à la fin du mois. Il est aussi conseillé d'effectuer la réservation d'une voiture de location ou d'un billet d'avion avec la carte de crédit car elle offre de nombreuses prestations supplémentaires, par exemple des assurances couvrant une partie des frais d'annulation, d'endommagement ou de perte de bagages, d'accident ou de rapatriement à l'étranger et une protection contre les dangers sur internet comme les vols de données personnelles.

En cas de retrait à l’étranger, choisir un bancomat de banque

Aymeric Brügger, spécialiste en placements et opérations bancaires chez VZ à Lausanne, mettait en garde les auditeurs et auditrices d’On en parle concernant certains distributeurs appliquant une surtaxe à l’étranger le 24 avril 2024. Selon lui, "il faudrait toujours utiliser la carte de débit pour retirer de l’argent. Cela est d’ailleurs valable en Suisse comme à l'étranger. Dans un bancomat de banque, les frais sont généralement moins élevés que dans les bancomats d’opérateurs privés qui se trouvent dans des lieux touristiques ou dans des aéroports par exemple. Sélectionnez la devise locale et faites attention aux surtaxes. Le cas échéant, annulez la transaction et dirigez-vous vers un autre bancomat".

Sujet radio: Isabelle Fiaux et Bastien von Wyss

Adaptation web: Myriam Semaani