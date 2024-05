Renforcer sa confiance en soi grâce aux techniques des arbitres

Avoir confiance en soi, c’est avoir conscience de ses forces et les exploiter au maximum pour se diriger vers la réussite et l’atteinte de ses objectifs. La confiance en soi permet de ne pas se laisser destabiliser en cas d’échec, d’avoir la force d’entreprendre des choses et de savoir que l’on mérite de réussir. Mais comment l’améliorer?

Dans ce dernier épisode de notre série SportxPsy, Amélie Lemouzy, arbitre dans le rugby masculin, nous transmet ses techniques pour se faire une place et se faire respecter. Des conseils que nous pouvons toutes et tous mettre en place pour gagner en confiance.

La confiance en soi vient en pratiquant et répétant

Débuter une nouvelle activité que ce soit un sport, un loisir ou un nouvel emploi, demande de s’adapter à un nouvel environnement et de sortir de sa zone de confort.

La confiance en soi peut mener vers la réussite, et pour cela il s’agit de maîtriser son art. Et pour le maîtriser, il faut de l’entraînement, de la patience, et pratiquer sur le terrain, quitte à rencontrer des embuches de temps à autre.

L’importance de l’apparence

Pour mettre toutes les chances de notre côté, il faut se sentir bien dans son esprit et son corps.

Pour Aurélie par exemple, il est primordial de s’attacher les cheveux lorsqu’elle arbitre, non pas pour l’esthétisme mais pour le côté pratique. “Je ne veux pas me retrouver avec une mèche de cheveux devant les yeux en plein match”, cela l’a décrédibiliserait et la gênerait.

Il en est de même dans la vie quotidienne, lorsqu’on se sent à l’aise avec son apparence, on peut plus facilement avoir confiance en soi.

Avoir une bonne posture est primordial

Le langage corporel et la gestuelle doivent être maîtrisés : posture ouverte, épaules droites et regard dans les yeux de son interlocuteur, si possible au même niveau. Pour celà, Aurélie, qui est souvent plus petite que les joueurs, applique la règle de la distance : plus elle est loin de la personne, plus ils peuvent se regarder dans les yeux, à niveau égal.

Peaufiner son discours lors de la prise de parole

Avoir un discours rodé, qu’on a répété plusieurs fois, afin d’éviter de bagayer et de se perdre est très important. La voix doit quant à elle être posée, accompagnée d’une bonne élocution.

La visualisation positive, aussi importante que l’entraînement

La visualisation positive repose sur un constat neuroscientifique : le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est imaginé et ce qui est réel. Cela active les mêmes zones du cerveau dans les deux cas.

Pour pratiquer la visualisation, imaginez avec précision une scène que vous allez vivre plus tard: le lieu, comment est disposé le matériel, les personnes présentes, vos vêtements, votre attitude, votre coiffure, ce que vous entendez. Visualisez vos gestes, ce que vous dites, votre posture, vos expressions faciales.

Ces détails de visualisation ont un impact presque aussi important qu’un entraînement physique.

RTSsport

Reportage: Célia Rossier, Chantal Guyon et Jean-Baptiste Guillet