Podcast - Comment mieux s'endormir?

Une personne sur trois souffre de troubles du sommeil en Suisse, selon les derniers calculs de l'Office fédéral de la statistique. Un chiffre en augmentation de 5% en 25 ans. Le Point J est donc parti à la recherche de solutions auprès de Tifenn Raffray, psychiatre, psychothérapeute et co-directrice du centre du sommeil de Florimont.

"Les causes des troubles du sommeil peuvent être multiples, mais elles sont souvent en lien avec le mode de vie et notamment l'utilisation des écrans, les horaires de sommeil et le stress." Pour cette spécialiste du sommeil, l'insomnie et les difficultés d'endormissement sont loin d'être une fatalité. La première étape est d'évaluer l'état de son hygiène de sommeil. Et si cela ne suffit pas, elle prône l'usage de thérapies comportementales. Les médicaments, naturels ou pas, arrivent en tout dernier recours.

Le soir et la nuit sont la continuité de notre journée. Si l'on n'évacue pas le stress vécu pendant la journée, il va se manifester une fois au lit. Tifenn Raffray, médecin et directrice du centre du sommeil à Florimont

Selon une étude IKEA publiée en octobre, 59% des personnes interrogées s'endorment avec leur smartphone à portée de main. Ce chiffre se porte même à 79% chez les 18-39 ans.

Comment ces écrans impactent le sommeil? Faut-il nécessairement régler ses problèmes pour mieux s'endormir?

