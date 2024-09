Médaille historique pour la Suisse en badminton: Ilaria Renggli, lessivée, gagne le bronze

La Suisse compte une 7e médaille aux Jeux paralympiques de Paris! Ilaria Renggli se souviendra longtemps de ses premiers paras. La badiste argovienne de 24 ans, en chocolat la veille en double avec sa partenaire Cynthia Mathez, a remporté la médaille de bronze en simple grâce à son net succès 21-13 21-14 sur la Japonaise Yuma Yamazaki. Il s'agit de la première médaille suisse en badminton à des Paras.

Après le dimanche doré sur la piste violette du Stade de France (Catherine Debrunner et Manuela Schär) et dans le bassin de La Défense Arena (Leo McCrea), la Suisse a enchaîné lundi matin avec le bronze. Ilaria Renggli (WH2), vice-championne d'Europe l'année passée, a franchi un nouveau cap à la Porte de la Chapelle en tenant tête aux Asiatiques, grandes dominatrices du badminton. Renggli a mis pour la première fois la Suisse sur la carte du badminton paralympique. Historique.

Opposée à la Japonaise Yuma Yamazaki, médaillée de bronze il y a 3 ans à Tokyo, l'Argovienne a plié l'affaire en 32 petites minutes. De quoi atténuer la défaite amère (22-20 27-25) de la veille en double avec sa partenaire Cynthia Mathez lors de la finale pour le bronze contre les Thaïlandaises Sujirat Pookham / Amnouy Wetwithan. Le duo helvétique, seule paire européenne engagée dans le double à Paris, a raté le coche à la fin de chaque manche. Elles ont mené 20-18 lors du set initial et 17-10 dans le second avant de perdre le fil du match.

Larmes, rires, soulagement

L'Argovienne était claquée à l'heure de l'interview. Toute la pression accumulée s'évacue progressivement. L'émotion est palpable. Des larmes coulent sur le visage de Renggli, mais il y a aussi des rires synonymes de soulagement après son programme démentiel en simple et double.

Renggli a réglé le cas de la Japonaise Yamazaki en 32 minutes. [KEYSTONE - ENNIO LEANZA]

"Je dois remercier tellement de gens, des entraîneurs, aux sparring partners, à tous les personnes qui m'ont donné les moyens d'y arriver. Cynthia (ndlr: Mathez, sa partenaire de double) m'a dit avant le match que je pouvais le faire. Elle m'a énormément soutenue".

"Je vais dormir, dormir et dormir"

Ilaria Renggli, sur un fauteuil depuis 2018, n'est pas prête d'oublier ses premiers Jeux paralympiques. "C'est comme dans un rêve. Jamais je n'aurais pensé arriver aussi loin. Une 4e place en double, le bronze en simple... Les groupes étaient tellement relevés. Je ne sais pas quoi dire. C'est irréel. Je suis sur le podium avec deux Chinoises!", nous raconte celle qui a commencé le badminton en 2020.

Ilaria Renggli était lessivée à l'issue de la rencontre. [KEYSTONE - ENNIO LEANZA]

Et l'Argovienne d'enchaîner: "Avant de venir à Paris, je m'étais dit 'profite, profite, profite et prends de l'expérience en vue des Jeux paralympiques de Los Angeles en 2028... J'ai réussi la meilleure performance possible. J'ai vraiment tout donné".

Avant qu'elle ne file pour un contrôle antidopage, nous lui demandons la suite de son programme. La réponse fuse, comme ses volants lors de sa victoire dans la petite finale. "Je retourne au Village olympique et je vais dormir, dormir et dormir. Avec trois matches par jour, ça a été très éprouvant". Bon repos!

Le badminton suisse promis à un bel avenir

Un peu plus loin, l'entraîneur national est assis contre un mur. Il se tient la tête avec les deux mains. Comme groggy par l'événement historique pour le badminton suisse auquel il vient d'assister. Marc Lutz se lève péniblement. "Ilaria est une joueuse qui a des qualités extrêmes de concentration. Elle se met dans une bulle et donne toujours tout ce qu'elle a. Dans ce tournoi elle a éliminé la numéro 2 et la numéro 3 mondiale. Elle a en plus disputé de longs matches, sans parler du double".

L'entraîneur national Marc Lutz: "Ilaria a été incroyable". [KEYSTONE - ENNIO LEANZA]

Le badminton suisse semble promis à un bel avenir. "Quand je vois ce que Cynthia et Ilaria sont capables de faire en double et en simple, il n'y a pas de raison que cette belle histoire ne continue pas".

Après 5 journées de compétitions, Swiss Paralympic compte 7 médailles et se rapproche de son objectif fixé à 14 métaux.

Paris, Miguel Bao