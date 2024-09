Le programme des Suisses du 5 septembre

Huitième journée des Jeux paralympiques de Paris. Grosse journée en athlétisme avec notamment l'entrée en lice d'Elena Kratter au concours de la longueur.

ATHLETISME

12h22 Marcel Hug - 800m, séries (T54)

12h57 Manuela Schär, Alexandra Helbling - 400m, séries (T54)

13h03 Licia Mussinelli - 400m, séries (T54)

19h00 Elena Kratter - longueur, finale (T63)

19h26 Catherine Debrunner - 400m, finale (T53)

19h35 éventuellement Manuela Schär, Alexandra Helbling, Licia Mussinelli - 400m, finale (T54)

20h21 éventuellement Marcel Hug - 800m, finale (T54)

20h57 Abassia Rahmani - 100m, séries (T64)

21h05 Fabian Blum - 100m, séries (T52)

21h11 Beat Bösch - 100m, séries (T52)

Jeux paralympiques: des chiffres et des lettres pour les catégories (athlétisme) / RTS Sport / 2 min. / le 29 août 2024

CYCLISME

09h30 Benjamin Früh - course sur route (H1-H2)

09h35 Sandra Stöclki - course sur route (H1-H4)

16h00 Fabian Recher - course sur route (H4)

Jeux paralympiques: des chiffres et des lettres pour les catégories (cyclisme) / RTS Sport / 1 min. / le 29 août 2024

JUDO

10h42 Carmen Brüssig - Li Liqing (CHN) - quarts de finale -48kg (J2)

