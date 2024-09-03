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Le programme des Suisses du 4 septembre

Celine van Till dispute ses deuxièmes Jeux paralympiques après 2016 à Rio en hippisme. [Swiss Paralympic]
Celine van Till dispute ses deuxièmes Jeux paralympiques après 2016 à Rio en hippisme. - [Swiss Paralympic]
Le cyclisme sur route est à l'honneur mercredi avec le contre-la-montre. A Clichy-sous-Bois, la championne du monde de la spécialité Celine van Till décrochera-t-elle sa première médaille à des Jeux paralympiques?

ATHLETISME
12h08 Licia Mussinelli - 100m, séries (T54)
12h14 Alexandra Helbling - 100m, séries (T54)
20h08 Catherine Debrunner - 100m, finale (T53)
20h54 éventuellement Licia Mussinelli, Alexandra Helbling - 100m, finale (T54)

Jeux paralympiques: des chiffres et des lettres pour les catégories (athlétisme)
Jeux paralympiques: des chiffres et des lettres pour les catégories (athlétisme) / RTS Sport / 2 min. / jeudi à 09:46

CYCLISME
08h14 Franziska Matile-Dörig - Contre-la-montre individuel (C4)
09h02 Flurina Rigling - Contre-la-montre individuel (C1-C3)
09h22 Sandra Stöckli - Contre-la-montre individuel (H4-H5)
09h51 Benjamin Früh - Contre-la-montre individuel (H1)
10h33 Celine van Till - Contre-la-montre individuel (T1-T2)
14h11 Tymothy Zemp - Contre-la-montre individuel (C4)
15h11 Fabian Recher - Contre-la-montre individuel (H4)

Jeux paralympiques: des chiffres et des lettres pour les catégories (cyclisme)
Jeux paralympiques: des chiffres et des lettres pour les catégories (cyclisme) / RTS Sport / 1 min. / jeudi à 09:46

NATATION
11h08 Nora Meister - 100m libre, séries (S7)
19h28 éventuellement Nora Meister - 100m libre, finale (S7)

Jeux paralympiques: des chiffres et des lettres pour les catégories (natation)
Jeux paralympiques: des chiffres et des lettres pour les catégories (natation) / RTS Sport / 1 min. / jeudi à 09:45

TIR
12h30 Nicole Häusler - Carabine à air couché mixte 50m - qualifications (SH2)
15h00 éventuellement Nicole Häusler - Carabine à air couché mixte 50m - finale (SH2)

EQUITATION
12h55 Nicole Geiger - Test V

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