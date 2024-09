La journée des Suisses du 4 septembre

Le cyclisme helvétique a fait fort aux Paras de Paris grâce à Celine van Till et Franziska Matile-Dörig. La Genevoise a récolté l'argent et l'Appenzelloise le bronze lors de cette journée consacrée aux contre-la-montre. De bon augure avant la course sur route prévue samedi.

CYCLISME: Ils étaient 7 représentants de Swiss Paralympic engagés dans le contre-la-montre à Clichy-sous-Bois (14,2 km). La Genevoise Celine van Till (Catégorie T1-T2) a décroché l'argent, alors que l'Appenzelloise Franziska Matile-Dörig (C4) a récolté le bronze. Troisième jeudi dernier lors de la poursuite individuelle sur 3000m, la Zurichoise Flurina Rigling (C1-C3) a, elle, échoué au... 4e rang, à 3 dixièmes du podium. Chez les messieurs, à noter la 6e de Fabian Recher (H4) et la 7e de Timothy Zemp (C4). ATHLETISME: la Soleuroise Licia Mussinelli a raté la qualification pour la finale du 100m (T54) pour... 5 centièmes. Le 8e et dernier ticket est revenu à sa compatriote Alexandra Helbling (16"90), qui a ainsi d'ores et déjà atteint son objectif à Paris. Sa finale se tiendra ce soir à 20h34. Une troisième Suissesse roulera sur le tartan violet du Stade de France mercredi: Catherine Debrunner, déjà dorée sur 800m, 1500m et 5000m, tentera de décrocher un nouveau or estampillé "Paris 2024". Le Thurgovienne de 29 ans sera engagée sur le 100m (T53) à 20h08. NATATION: sans surprise, Nora Meister ne s'est pas qualifiée pour la finale du 100m libre (S7). L'Argovienne, qui a signé le 9e temps total des séries en 1'14"84, disputera vendredi sa discipline de prédilection, le 400m libre (S6). Il y a 3 ans à Tokyo, elle avait remporté le bronze. TIR: Nicole Häusler a fini 28e et dernière dans l'épreuve de carabine à air comprimé couché 50m (SH2). Pour ses 3es Jeux paralympiques, l'Argovienne se souviendra néanmoins de sa 11e place lors de l'épreuve debout mixte 10m. Il s'agit de son meilleur résultat dans des Paras. HIPPISME: en dressage, Nicole Geiger (Grade V) a fini 14e sur 17 participants dans l'épreuve test individuel. L'Argovienne, qui dispute ses troisièmes Jeux paralympiques après Rio et Tokyo, et sa monture Donar Weltino ont ainsi raté la qualification pour l'épreuve Individual Freestyle, réservée au 8 premiers.

Paris, Miguel Bao