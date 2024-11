Gestion des écrans: les enfants, miroir des adultes ?

Gilles Vernet, enseignant d’école primaire, constate avec inquiétude l'invasion des écrans dans le quotidien de ses élèves. Pendant une année scolaire, l'instituteur et réalisateur entame une réflexion sur la place que cette pratique occupe dans leur vie. Il les prépare à dix jours de déconnexion totale, en pleine nature. Son documentaire "Et si on levait les yeux?", disponible sur PlayRTS, est un miroir tendu aux adultes par des enfants d'une étonnante lucidité.

Quand je sors de ma chambre, ça crie et j'ai rien d'autre à faire. Alors je préfère rester sur mon téléphone Une élève de la classe de Gilles Vernet

A l'aide d'un petit chronomètre distribué par l'enseignant, Elise a calculé passer six heures par jour sur son téléphone. C'est une heure de plus que la moyenne des jeunes de son âge. Avec ses camarades de 8P, elle essaie de comprendre pourquoi: "Quand je sors de ma chambre, ça crie et j'ai rien d'autre à faire. Alors je préfère rester sur mon téléphone".

Au fur et à mesure que les élèves et leur professeur réfléchissent aux raisons pour lesquelles les écrans prennent une aussi grande place dans leur vie, le documentaire met en lumière les habitudes familiales. Et quelles que soient les configurations parentales, le manque de disponibilité des adultes - qu'il soit un choix ou non - est frappant.

Dire aux jeunes: 'vous êtes des drogués' n'amène rien. Par contre, casser cette idée d'addiction permet de relégitimer le pouvoir des parents pour mettre un cadre Niels Weber, psychologue et thérapeute de famille

Niels Weber, psychologue et thérapeute de famille à qui nous avons demandé de visionner le film, estime qu'"il ne faut pas tomber dans le piège de la culpabilisation. Le but, ce n'est pas de dire aux parents: 'Occupez-vous mieux de vos enfants!' Ce serait un message beaucoup trop réducteur. Par contre, quand on donne la parole aux enfants et qu'ils nous disent: 'J'utilise mon écran parce que je n'ai rien d'autre à faire', on a la solution: il faut proposer des alternatives."

Apprendre à gérer la frustration

De dire: "Vous êtes des drogués, par exemple, n'amène rien. En revanche, casser cette idée d'addiction permet de relégitimer le pouvoir des parents pour mettre un cadre. Si vous enlevez l'accès aux écrans à vos enfants, ce sera la crise mais ça ne mettra pas la santé de votre enfant en danger." Pour Niels Weber, la crise est l'expression de la frustration. Sentiment désagréable, même pour les adultes. Mais plus tôt on apprend à gérer le sentiment de frustration, plus ce sera facile de s'autogérer plus tard et de se dire: "Ma foi, je ne verrai pas la fin de ma série ce soir. Je regarderai le dernier épisode demain. Je suis frustré, mais je m'en accommode". Pour le spécialiste, "Il n'y a aucune raison qu'un enfant ou un adolescent s'arrête lui-même d'utiliser un écran. C'est à l'adulte de fixer une limite et surtout de proposer des alternatives."

On doit pouvoir répondre au besoin de sociabilisation en disant: "on va créer un contexte dans lequel tu vas voir tes amis. Mais il n'y aura pas besoin de téléphone" Niels Weber, psychologue et thérapeute de famille

Quand un ou une adolescente nous dit: "Vous ne pouvez pas m'enlever mon téléphone ou mes réseaux sociaux parce que c'est mon seul accès à mes amis", ce qu'on doit comprendre, c'est: "J'ai besoin de mes amis. Il s'agit d'un vrai besoin, contrairement au pseudo-besoin d'écrans. On doit pouvoir répondre au besoin de sociabilisation en disant qu'on va créer un contexte dans lequel il ou elle va voir ses amis. Mais il n'y aura pas besoin de téléphone."

Pour que ces besoins puissent s'exprimer et être entendus, il est nécessaire d'aménager des moments où tout le monde joue le jeu, où adultes et enfants vont faire l'effort de mettre les écrans de côté pour échanger et rester en lien.

L'accompagnement plutôt que l'interdiction

Plutôt que d'interdire, Niels Weber recommande d'accompagner les jeunes dans leur usage du numérique. "Le modèle de l'interdiction, on sait que c'est un modèle qui ne marche pas car il y a toujours des moyens de le contourner. Par contre, accompagner et réfléchir ensemble à quel moment il est judicieux d'entrer dans ces univers et de le faire, non pas d'un coup, avec tous les outils à disposition mais progressivement, c'est beaucoup plus efficace."

Devenir des citoyens numériques responsables

Le spécialiste en hyperconnectivité compare cet apprentissage au permis de conduire: "On n'imaginerait pas confier les clés d'une voiture à un adolescent sans formation préalable. De même, l'éducation numérique doit permettre d'acquérir à la fois des compétences techniques mais surtout de gestion: "Quelles sont mes priorités? Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que j'ai besoin d'un écran ou pas? Cette éducation passe par l'école, mais aussi et surtout par les parents. L'objectif est d'apprendre aux jeunes à devenir des "citoyens numériques" responsables, capables de gérer leur usage des écrans de manière autonome."

Mais pour y arriver, un encadrement de qualité et donc une disponibilité des adultes est indispensable. Pour bien des parents, cela représente déjà la charge mentale de trop. D'autant plus face à des plateformes de contenus numériques qui traquent notre attention sans répit. "Leur modèle économique fonctionne sur la captation de notre attention et la gestion de nos émotions. Développer des réseaux sociaux basés sur un autre modèle serait bien moins problématique", rappelle Niels Weber.

