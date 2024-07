Et si la Suisse se dotait de son propre réseau de satellites?

La Suisse doit-elle se doter de son propre réseau de satellites? La question se pose alors que la Confédération veut remplacer son système de communication sécurisée dédié aux services de secours. Le Conseil fédéral évoque la possibilité d'utiliser des satellites. Certains élus à Berne rêvent déjà d’un Starlink helvétique.

Imaginez une constellation de satellites, comme ceux de l’américain SpaceX d'Elon Musk, mais 100% Swiss made. Cette perspective semble lointaine, mais certains élus sous la Coupole y pensent.

C’est le cas de la centriste vaudoise Isabelle Chappuis, qui plaide pour un système spatial helvétique, en complément des antennes au sol: "Cela pourrait renforcer notre souveraineté en matière de communications et garantirait une couverture beaucoup plus grande et résiliente", explique la conseillère nationale.

Lorsqu'on comprend à quel point la Suisse est compétente dans le domaine du spatial, le projet d'avoir notre propre Starlink devient réaliste Isabelle Chappuis (Le Centre/VD)

Est-ce réaliste? "Cet ambitieux, concède-t-elle. Mais c'est aussi ambitieux d'imaginer de couvrir le territoire suisse complètement d'antennes 5G. Et lorsqu'on comprend à quel point la Suisse est compétente dans le domaine du spatial, le projet d'avoir notre propre Starlink devient réaliste, même si cela reste un énorme projet. C'est pour cela que la question de la gouvernance du projet est centrale."

Le Conseil fédéral envisage une solution spatiale

Reste que, politiquement, une opportunité existe pour un tel système. Car le Conseil fédéral a mis en consultation le 26 juin dernier un nouveau projet de système national mobile de communication sécurisée (CMS). Celui-ci est destiné à la police, aux pompiers, aux hôpitaux ou aux exploitants des infrastructures critiques tels que le réseau électrique. L'objectif étant de remplacer, d’ici 2035, le dispositif Polycom, considéré comme obsolète et vulnérable au piratage.

Dans son rapport explicatif, le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) évoque un possible recours aux satellites. Il ne parle pas d’un système souverain 100% suisse, mais propose de combiner des solutions spatiales et terrestres.

Un système satellitaire - qui ne fonctionne pas sous terre ni dans certains bâtiments - ne remplacera jamais entièrement un système de communication terrestre Fabien Fivaz (Les Verts/NE)

Pour le conseiller national Fabien Fivaz (Les Verts/NE), l'accent doit surtout être mis sur le remplacement du dispositif au sol: "La priorité aujourd'hui doit être le renouvellement de Polycom. Un système satellitaire - qui ne fonctionne pas sous terre ni dans certains bâtiments - ne remplacera jamais entièrement un système de communication terrestre. Pour la suite, on peut étudier, à moyen et long terme, l'utilité pour la Suisse d'avoir son propre réseau de satellites. Mais pas aujourd'hui."

Beaucoup d'inconnues

Beaucoup de questions restent ouvertes à ce stade. Pour la mise sur pied de son système de communication sécurisé, le Conseil fédéral prévoit une enveloppe totale de près de trois milliards de francs, qui couvrirait la période entre 2026 et 2046.

En revanche, aucune estimation n’existe actuellement concernant un éventuel réseau satellitaire. La consultation concernant le CMS se termine, elle, le 24 octobre.

